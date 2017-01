Nous sommes redevenus des porteurs d’eau

Bref, si les Canadiens anglais étaient plus «sensibles», ils «percevraient» mieux. Commandé par Ottawa, je subodore que le sondage vise à calibrer la propagande qui marquera le 150e anniversaire du Canada en 2017.

C’est évidemment de la pure bouillie pour les chats: la question des langues au Canada est d’abord une question de rapports de force, donc, pour l’essentiel­­, une question démographique et politique. Évidemment, La Presse, dans une de ses habituelles contorsions, a trouvé le moyen de se réjouir que 82 % des anglophones disent que la dualité linguistique «facilite la compréhension» et fait partie de l’identité canadienne.

Et je ne blâme surtout pas les anglophones du reste du Canada: pourquoi devraient-ils se forcer pour apprendre une langue française parfaitement inutile pour l’immense majorité d’entre eux? Au Canada, apprendre l’anglais est une nécessité pour les francophones, mais apprendre le français est une coquetterie pour les anglophones hors Québec. Ne blâmons pas non plus les immigrants.