Pas de conte de fées pour les Remparts

VAL-D’OR - On raconte que les fées ne séjournent jamais en Abitibi au mois de janvier. Le climat est trop froid pour les robes à crinoline de ces spécialistes des contes et d’histoires à l’eau de rose. Dommage pour le gardien de but Dereck Baribeau. À son premier départ dans l’uniforme des Québécois, Baribeaua été crocheté après quatre buts et 33 minutes, deux secondes de travail et les Diables rouges ont encaissé un revers de 6-2 aux mains des Foreurs de Val-d’Or, samedi soir, au Centre airCreebec.

Le gardien des Foreurs Étienne Montpetit a semé la frénésie dans la foule en marquant un but dans un filet désert avec 1 minute 36 secondes à égrener à la troisième période!

Malgré leur domination aux lancers (35-27), les Remparts subissaient ainsi un cinquième revers consécutif et un troisième depuis le début de cet interminable voyage en sol abitibien. Au pays du cuivre et de l’or, Québec a été miné par 19 buts. Avec leurs ressources limitées, les protégés de Philippe Boucher en ont marqué six.

Les Remparts tenteront de sauver meubles et honneur dimanche après-midi (16 h) lorsqu’ils croiseront à nouveau le pic et la pelle avec les Foreurs.

Sinon, pariez que ça ne fredonnera pas beaucoup de chansons à répondre à bord de l’autocar au retour vers la Vieille capitale.

Matthew Boucher (22e) et Igor Larionov, son 1er en carrière dans la LHJMQ, ont réussi les buts des Remparts. Larionov fut probablement l’attaquant le plus créatif et menaçant parmi les chandails rouges.

Ivan Kozlov, Nicolas Ouellet, Jake Smith, Yohan Plamondon, Mathieu Nadeau ont marqué les autres buts des locaux.

BON DÉPART

David Henley, le troisième de la famille à être nommé capitaine des Foreurs, a écopé une pénalité dès la 2e minute. Quelques secondes plus tard, Boucher redirigea un lancer du pointeur Christian Huntley derrière le gardien Étienne Montpetit.

Kozlov a créé l’impasse à la 9e minute à l’aide d’un lancer des poignets dans le plafond du filet.

Puis, son coéquipier Ouellet s’est déguisé en pierre de curling et dans sa glissade il a poussé la rondelle au fond de la cage de Baribeau.

Larionov a ensuite enfilé son premier but en carrière dans la LHJMQ en imitant un joueur de billard! Posté derrière la ligne du but, il a lancé la rondelle contre le gardien des Foreurs et celle-ci a rebondi au fond de la cage.

BARIBEAU CROCHETÉ

La défensive québécoise a connu des ratés dès le début de la deuxième. Christian Huntley s’est d’abord fait contourner à sa ligne bleue, mais Baribeau a résisté.

Et ce fut au tour de Darien Kielb de s’emmêler les lacets à la porte de son territoire devant Smith. À l’aide d’un lancer dans la partie supérieure, l’ancien des Sags a gelé le gardien des Remparts dans son demi-cercle.

Puis, Baribeau a été déjoué par un rebond de la rampe, la rondelle a ricoché dans l’enclave et Plamondon n’allait pas bousiller pareille occasion.

Boucher père en avait assez vu et il a crocheté Baribeau (4 buts, 15 lancers) au profit d’Evgeny Kiselev.

En troisième, Nadeau, une jeunesse de la Rive-Sud de Québec a brisé les derniers espoirs des visiteurs.

SÉPARATION DIFFICILE

Force est de croire que Callum Booth s’ennuie de son ancien adjoint Evgeny Kiselev. Et le contraire est vrai! Depuis que Booth a quitté Québec le 18 décembre, Kiselev affiche un dossier de 1-4, une moyenne de buts alloués de 5,37 et une efficacité de 0,820. À deux occasions, il a été crocheté par l’entraineur Philippe Boucher. Il aurait pu vivre pareille fin vendredi soir (défaite de 8-2) si les Remparts avaient eu un auxiliaire paré à jouer. Samedi, à Saint John, Booth a encaissé un quatrième revers en autant de départs (défaite de 4-1 à Halifax) sous les couleurs des Sea Dogs. Sa mba s’élève à 4,69 et son efficacité pointe à ,851. Pariez que le retour prochain du défenseur étoile Thomas Chabot, des attaquants Julien Gauthier et Mathieu Joseph résoudra bien des problèmes dans la Port City.

DE MAUVAIS SOUVENIRS

Philippe Boucher mentionnait récemment ne pas vouloir revivre le calvaire vécu durant la 2e moitié de saison 2015-16. Au terme de la fermeture du marché des transactions, les Remparts avaient remporté seulement cinq de leurs 27 matchs et été balayés durant la ronde éliminatoire face à Gatineau.

Du 8 au 23 janvier, Québec avait encaissé sept revers d’affilée et des séries de cinq (29 janvier au 12 février) et neuf défaites (du 28 février au 19 mars) avaient fait blanchir et perdre des cheveux au personnel d’entraineurs.

Samedi, les Remparts tentaient de freiner une séquence de quatre défaites.

EN BREF

Les Foreurs ont réclamé au ballotage les gardiens Trevor Martin, un 20 ans du Drakkar de Baie-Comeau et Alex Bishop, un 19 ans des Remparts. Samedi soir, Mathieu Marquis, un gardien du collège Laflèche était l’adjoint d’Étienne Montpetit. Val-d’Or a également récupéré au ballotage l’attaquant américain Charlie Graaskamp, des Voltigeurs de Drummondville. Il devrait être en uniforme dimanche. L’attaquant de 20 ans des Diables rouges Jonathan Bourcier n’a pas trouvé preneur.