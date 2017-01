Pas de son, belle image

Kloé, mon épagneule chatoyante dorée, est toujours aussi adorable. Une première de classe ne voulant que faire du bien. Elle est belle, douce, enjouée et polie même avec Bill son frère de chat. En novembre, elle a eu 12 ans et ça laisse des traces. La petite a perdu de l’audition. Je dirais qu’elle est maintenant sourde à environ 60 %. Le reste fonctionne très bien et elle demeure aussi toute docile et obéissante, mais le problème est que, pour lui parler, il faut monter le ton. Essayez d’être doux en parlant fort. Méchant exercice de théâtre. Et, souvent à ses côtés, il y a Bill qui se demande bien pourquoi je chicane Kloé. Il y a un truc très simple, et quelqu’un qui ne le sait pas et qui vous regarde faire vous prend pour un fou. C’est d’aller lui parler près de l’oreille. Pas très commode quand c’est pour l’appeler de loin, mais que voulez-vous. D’ailleurs, depuis cette surdité, j’ai peur de l’amener en forêt parce que, si elle s’éloigne le moindrement, elle ne m’entend carrément plus lorsque vient le temps de lui signifier de revenir.

LE TEAM

Si je regarde la télé, Kloé viendra s’étendre affectueusement le long de ma cuisse et Bill fera de même sur le pouf près de mes pieds. Et une nouvelle communication s’est installée. Lorsqu’arrive quelqu’un à la porte, Bill, qui a toute son acuité auditive de félin, lèvera la tête d’un coup. Voyant cela, Kloé qui, évidemment n’a rien entendu, se dresse spontanément et s’en va à l’entrée en jappant deux ou trois fois. C’est comme un réflexe. Si je veux ajouter à ce travail d’équipe, je n’ai qu’à faire semblant de dormir, et c’est Manon qui va répondre à la porte. Incroyable ce que trois animaux de compagnie peuvent réaliser ensemble.

SAMEDIAGE

C’est pas une voiture qui conduit toute seule qu’on veut. C’est un char qui se déneige tu-seul.

Voyant le succès de Messmer au Centre Vidéotron, Labaume lui demande d’aller voir Gary Bettman.

Le pêcheur redoute la glace mince. Le poisson des chenaux, c’est l’inverse.

Sylvio apprécie les deux joueurs cubains du Canadien: Al Montoya et Ché Weber.

Un ami est quelqu’un qui te dit les choses en face et te défend dans ton dos.

À MARDI

Moi aussi, je suis sourd... mais quand ça fait mon affaire.