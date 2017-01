Politicien, homme d’affaires et grand communicateur: Yvon Dupuis n’est plus

LONGUEUIL – Le politicien, homme d’affaires et grand communicateur Yvon Dupuis est décédé à l’âge de 90 ans, à Longueuil, le 1er janvier.

Né à Montréal le 11 octobre 1926, M. Dupuis a été élu à l’Assemblée nationale à l’âge de 25 ans sous la bannière libérale dans le comté de Montréal-Sainte-Marie. Cinq ans plus tard, il a fait campagne aux élections fédérales et a été élu député libéral à la Chambre des communes en 1958.

M. Dupuis a occupé successivement les fonctions de secrétaire parlementaire au Secrétariat d'État, membre du Conseil privé et ministre d'État dans le cabinet Pearson jusqu’à sa démission en 1965. Il a ensuite été chef du Ralliement créditiste du Québec en 1973 et défait la même année aux élections provinciales.

Homme d’affaires aux multiples talents, grand communicateur et voyageur, M. Dupuis a été propriétaire d’entreprises, animateur de radio et auteur. Il a été président fondateur de Thémis-Multifastum, fondateur du journal «Défi», propriétaire de Voyages Yvon Dupuis et président de Tours Expert à partir de 1988.

Yvon Dupuis a aussi animé plusieurs émissions radiophoniques pour diverses stations. Passionné par la musique – il a été propriétaire de deux magasins de musique –, il a été à la barre d’une émission hebdomadaire dédiée à la chansonnette française pendant plusieurs années à CIBL lors de sa retraite.

Il a été chroniqueur au «Journal de Montréal» et, de plus, a publié «Des souvenirs... et des regrets aussi», en 2003.

Yvon Dupuis laisse dans le deuil sa femme des 62 dernières années, Roberte Langevin, ainsi que ses enfants et petits-enfants.