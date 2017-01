Quoi lire en 2017?

Danser au bord de l’abîme

Photo courtoisie

Un roman qu’on attend avec impatience, l’écrivain français Grégoire Delacourt ayant le chic de raconter des histoires qui parviennent toujours à nous émouvoir (on songe surtout à La liste de mes envies, à On ne voyait que le bonheur et aux Quatre saisons de l’été). Pour l’instant, on ne connaît cependant pas vraiment les grandes lignes de l’intrigue et tout ce qu’on peut dire de plus, c’est que sa nouvelle héroïne s’appellera Emma et qu’à l’instar de celle de Gustave Flaubert, elle n’hésitera pas à sacrifier sa vie de famille un peu trop tranquille pour vivre le grand amour... avec un homme qu’elle connaît à peine...