Un ado accusé de tentative de meurtre sur un bébé de 4 mois

NEW PORT RICHEY, Floride – Un adolescent de 14 ans de New Port Richey, en Floride, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre sur un bébé de quatre mois, vendredi.

Selon les enquêteurs, il aurait tenté d’étouffer l’enfant en l’installant dans son berceau face contre le matelas puis en plaçant un oreiller sur sa tête, selon des policiers du bureau du shérif du comté de Pasco.

L’adolescent se serait ensuite installé sur un sofa pour observer l’enfant se débattre, rapporte la chaîne de télévision ABC. Le jeune garçon a indiqué aux policiers qu’il aurait laissé le bébé ainsi pendant près de 10 minutes.

Les policiers ont précisé que l’adolescent avait dit avoir agi de façon intentionnelle.

Les parents de l'enfant sont rentrés à la maison juste à temps. Ils avaient laissé le bébé sous la responsabilité du jeune garçon pendant qu'ils faisaient des courses. Un autre adulte était à la maison à l'époque, mais il dormait pendant l'incident, a mentionné la police à ABC.

Selon les enquêteurs, la famille avait récemment déménagé en Floride de l'Alabama.

L’ado fait face à des accusations de tentative de meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfant.