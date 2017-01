Un Hells devenu délateur

«Je me suis sorti le corps par la vitre de la van, je me suis accoté comme faut pis j’ai tiré une couple de shots sus chaque. Après, on criait: “On les a eus! On les a tués!” On était contents, tsé...»

Même si son premier meurtre pour le compte des Hells Angels remontait à plus de 11 ans, Dayle Fredette semblait s’en souvenir comme si c’était hier, quand il a tout raconté dans une salle d’interrogatoire de la Sûreté du Québec.

La voix grave et le ton détaché, le délateur verbalisait machinalement ses souvenirs du 2 juillet 1998.

Il se levait «de bonne heure» pour tuer des Rock Machine C’est d’ailleurs toute une vie passée dans le crime qu’il a froidement relaté aux policiers, avec lesquels il s’est résigné à collaborer parce qu’il craignait de subir le même sort que ses victimes durant la guerre des motards.

«J’ai commencé à commettre mes premiers crimes quand j’étais très jeune, a expliqué celui que les Hells surnommaient «Ti-Dayle». Je faisais des vols dans des trains qui étaient arrêtés en arrière de chez moi à Mégantic. On volait ce qui traînait. Radios, livres...»

Il avait trois ans quand ses parents se sont séparés. Son père était alcoolique et violent, a-t-il dit à la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Il a déménagé à Saint-Georges-de-Beauce avec sa mère vers l’âge de 9 ans. Fredette dérobait des cigarettes au dépanneur. Avec sa carabine à plombs, il s’amusait à pulvériser les lumières de Noël des maisons de son quartier.

À 15 ans, il est devenu le vendeur de drogues de ses camarades. Son inventaire comprenait pot, haschisch, acide et champignons magiques. Il a abandonné l’école après sa 3e secondaire.

«Pour faire ma place, je me suis battu tout mon secondaire. J’ai mangé des volées. Pis j’en ai donné des bonnes.»

À 17 ans, Fredette a quitté le nid familial après s’être bagarré avec son beau-père. Ce sont les policiers qui sont venus les séparer. «J’étais tanné de me faire battre par lui. Quelques jours plus tard, je suis revenu avec un .357. Je lui ai montré en lui disant que j’allais le péter s’il me retouchait.»

Fredette n’avait pas encore l’âge légal pour entrer dans les bars lorsqu’il a emménagé au local des Mercenaires de la Beauce, à Saint-Prosper, dont il deviendra membre peu de temps après. Deux de ses amis d’enfance, Jonathan Robert et Claude Morin, faisaient déjà partie de ce défunt club alors affilié aux Hells. Photo courtoisie

Trafiquant de stupéfiants et striker pour le club à 19 ans, il transportait notamment des kilos de cocaïne. Sa petite taille (5 pieds et 6 pouces, 150 lb) ne l’empêchait pas de s’occuper des «jobs de bras» aux dépens de pushers concurrents.

On le charge notamment d’aller faire de la surveillance — de la ‘watch’ — au bunker du chapitre des Hells Angels à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec.

300 $ de Coke par jour Photo d'archives

Fredette sniffait tout l’argent qu’il récoltait. Sa consommation quotidienne de cocaïne lui coûtait jusqu’à 300 $.

Il a suivi une cure de désintoxication et n’aurait plus jamais fait de rechute. En fait, la prochaine fois qu’il s’approchera d’une maison de thérapie, ce sera pour y commettre un meurtre.

En 1991, «Ti-Dayle» dévalise une caisse populaire et se fait épingler comme un amateur. Condamné à 23 mois de taule, il se retrouve à la prison d’Orsainville où il a déclenché un «bingo» (émeute) après avoir fourni du PCP à plusieurs détenus.

Il profite aussi de ses permissions de sortie de prison pour rapporter de la drogue à l’intérieur des murs. «J’ai déjà avalé 250 grammes de hasch», a-t-il dit.

Dès qu’il obtient sa libération conditionnelle, il récidive en braquant une banque de Portneuf. Il n’aura pas le temps de profiter des 12 000 $ volés, se faisant vite arrêter.

«Un hold-up sans arme, ç’a l’air fou», a-t-il plaidé devant les libérations conditionnelles, en précisant qu’il aurait fait feu «seulement si quelqu’un lui avait tiré dessus».

En décembre 1992, on l’envoie donc au pénitencier fédéral Leclerc, à Laval, pour purger une peine de cinq ans.

Plusieurs Hells Angels y sont alors incarcérés, dont Michel «Jinx» Genest et Jacques «La Pelle» Pelletier, condamnés pour leur rôle dans la «tuerie de Lennoxville», où cinq motards ont été abattus avant que leurs corps lestés de béton soient jetés dans le fleuve, en 1985.

«Genest m’avait fait venir et m’avait demandé ce que je voulais faire dans la vie, a relaté Fredette à la SQ. J’ai répondu que je voulais devenir un Hells Angel. Il m’a dit: “OK, c’est ce que j’voulais savoir.” Après ça, il m’a fait transférer dans la cellule voisine de la sienne. Je suis devenu homme de main pour Genest et Pelletier et je trafiquais de la drogue pour eux.»

Tous les « passer »

En 1994, les Hells Angels et les Rock Machine entrent en guerre pour le contrôle du marché des stupéfiants au Québec.

Derrière les barreaux, «le mot d’ordre était de passer tous les Rock Machine», a indiqué Fredette.

Le jeune adepte de culture physique tabasse des détenus rivaux à coups de manche à balai et d’haltères, ce qui lui vaudra d’être brièvement transféré au seul pénitencier à sécurité «super-maximum» du pays: l’Unité spéciale de détention, à Sainte-Anne-des-Plaines, où on enferme les pires criminels.

Après sa remise en liberté en 1997, ses amis qui avaient monté en grade au sein des Hells Angels dans la capitale, lui ont fait la proposition qu’il attendait depuis longtemps.

«Là, Jos me demande si je suis prêt à faire la guerre avec eux autres. Il m’explique que je dois tuer des Rock Machine. Jos et Claude me disent qu’ils sont impliqués à fond. Je leur ai répondu que j’étais prêt. Que je voulais devenir un Hells Angel moi aussi.» Photo d'archives

Le 2 juillet 1998, Fredette, devenu «prospect» du club, et un autre aspirant motard armés de revolvers croisent la Ford Mustang d’un membre des Rock Machine, Daniel «Butch» Bédard, sur le boulevard des Chutes, à Beauport.

Ils font demi-tour, rejoignent la Mustang au moment où Bédard fait un arrêt obligatoire et tirent une salve de projectiles de calibres .357 et 9 mm. Photo d'archives

Les motards jubilent. Mais pas pour longtemps. C’est le passager de Bédard, Yves Guy, qui perd la vie dans cette fusillade.

«J’ai vu dans le journal, le lendemain, que Bédard avait été blessé, mais qu’il n’était pas mort», a précisé le délateur.

Malgré ce faux pas, Fredette réalise finalement son rêve, le 26 mai 1999: il est promu membre en règle des Hells Angels du chapitre de Québec.

Il prenait sa mission au sérieux. «Le matin, je me levais de bonne heure pis je cherchais des Rock Machine pour les tuer», a-t-il ajouté avec une pointe de fierté dans la voix. Des « tags » distinctifs Photo courtoisie Le délateur Fredette a expliqué comment certains Hells se distinguaient avec leurs bijoux. D’autres multiplient les tatouages. Photo courtoisie Le signe 1% signifie qu’on fait partie de la proportion de motards hors-la-loi et vivant du crime. Photo courtoisie «Y a des p’tites ‘pins’ en or marquée 100%. Ça veut dire qu’on a tué un membre du club Hells Angels.» Photo courtoisie «Un «666», ça veut dire ‘Filthy Few Forever’ et que t’as participé à la guerre (des motards). Les Filthy Few ont tué pour les Hells.»

Sa victime lui a demandé pourquoi...

D’une balle à la tête, Dayle Fredette a achevé sa seconde victime dont la dernière parole fut «pourquoi?» Photo d'archives

Patrice Turbide n’était pas un Rock Machine, mais il avait trois prises contre lui, a expliqué le délateur à la SQ.

Il avait été arrêté avec une arme à feu en conduisant le véhicule d’un membre des Hells; il s’était permis d’avoir «une aventure» avec la blonde d’un full patch; et on le soupçonnait d’être «un crosseur qui marchait avec la police».

Les supérieurs de «Ti-Dayle» lui ont dit de «faire ce qu’il y a à faire». Photo d'archives

Traquenard

«Le set-up, c’était d’amener Turbide avec moi en lui disant qu’on allait faire une job sur un Rock Machine. J’avais repéré une place que je connaissais dans la région de Portneuf pour faire la job.»

Le 13 octobre 1999, Fredette a dit à sa cible de mettre des gants et de le suivre au volant d’une voiture qui avait été volée. Turbide était «nerveux», mais il a obéi.

Le jeune adepte de culture physique tabasse des détenus rivaux à coups de manche à balai et d’haltères Les deux hommes se sont arrêtés sur une route secondaire. Fredette a demandé à Turbide de reculer son véhicule en retrait du chemin.

«Il avait baissé sa vitre, a-t-il calmement relaté. J’étais debout près de l’auto. Quand il a regardé à l’arrière pour reculer, je lui ai tiré une balle dans la tête, près de l’œil. Turbide s’est retourné en me regardant et il a dit: “Pourquoi?” Je lui en ai tiré une deuxième dans la tête. Il est venu raide comme une barre.»

Fredette a ensuite vidé le contenu d’un bidon d’essence dans la voiture de la victime, a mis le feu à un carton d’allumettes et l’a lancé dans l’habitacle. De retour à Québec, il a simplement avisé ses supérieurs que «la job était faite».

Quand les Hells ratent leurs cibles

Dayle Fredette avait la mission de «tuer le plus possible» d’ennemis des Hells Angels durant la guerre des motards. C’est toutefois le nombre de victimes innocentes qui pèse le plus lourd dans son tableau de chasse.

«C’était ma job de faire la guerre. J’étais partant tout le temps. J’ai comploté pour faire tuer n’importe lequel des Rock Machine et de leurs alliés», disait-il à la Sûreté du Québec après être devenu le deuxième membre des Hells Angels à collaborer avec les policiers dans l’opération SharQc.

Mais celui qu’on surnommait «Ti-Dayle» et ses complices motards se sont trompés de cible à au moins trois reprises.

Ironiquement, le délateur vedette de l’opération SharQc, Sylvain Boulanger, qui a reçu 2,9 millions $ et s’est esquivé de toute accusation criminelle en échange de ses confidences à la police, a joué un rôle dans ces erreurs fatales.

Même marque, même couleur, mauvais gars...

À l’automne 1999, Fredette, Sylvain Boulanger — qui était alors «sergent d’armes» des Hells du riche chapitre de Sherbrooke, venu aider celui de Québec dont les rangs étaient alors décimés par plusieurs rafles policières — et trois autres motards sont allés «faire de la reconnaissance» pour trouver les adresses des trois principaux meneurs des Rock Machine dans la région de la capitale.

«Ti-Dayle» a précisé à la SQ que le «but était de tuer leurs têtes dirigeantes», dont «Fred» Faucher, Marcel «Le Maire» Demers et Alain Williamson. Ce dernier habitait alors à Lac-Beauport.

Les Hells se fient aux renseignements voulant que Williamson conduise un Ford Explorer de couleur verte. Photo d'archives

Mais c’est aussi le cas d’un de ses voisins, Jean-Marc Emond.

Le matin du 3 novembre, Fredette est occupé avec un de ses frères des Hells à traquer Faucher et Demers quand il entend à la radio qu’un meurtre a été commis dans le parc industriel de Sainte-Foy.

«Nous autres, on est contents. On pense qu’ils ont fait Williamson. Mais le lendemain, j’apprends que c’était pas Williamson. Que c’était une erreur sur la personne...» Photo d’archives, Jean-Claude Angers

En mettant le pied hors de son Ford Explorer, Jean-Marc Emond, qui n’avait rien à voir avec les motards, a été abattu de plusieurs projectiles de calibre .357 par des Hells qui l’avaient suivi.

«L’erreur, c’est que justement, il avait un truck pareil comme Williamson, de la même couleur. Pis il portait des lunettes, comme Williamson. Et il avait la même shape que Williamson. Après, on se disait avec les gars que c’était de valeur parce que ç’a avait été une belle job ben faite. C’était plate...», a laissé tomber Fredette durant l’un de ses interrogatoires.

Une « job facile » Photo d'archives

«Il nous a dit que ça allait être une “job” facile, celle-là», a dit Dayle Fredette en relatant le meurtre du trafiquant Daniel Savard, supposément des Rock Machine, à l’hiver 2000.

Même s’il venait de passer la dernière année et demie à faire la guerre aux rivaux des Hells dans la région de Québec, Dayle Fredette n’avait «jamais entendu parler» de ce Savard, qui résidait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Mais il disait se fier aux renseignements de Sylvain Boulanger, alors «sergent d’armes» des Hells du chapitre de Sherbrooke.

«Sylvain a dit: “J’ai passé plusieurs fois dans sa rue pis il est toujours assis dans le salon chez eux, dans la fenêtre, à regarder la TV.” Ça prenait quelqu’un qui sait tirer avec une carabine.» Photo d’archives, Jean-Claude Angers

Fredette connaissait très bien un candidat avec le talent recherché: son ami d’enfance, Claude Morin, lui aussi membre des Hells de Québec.

«Ti-Claude est un bon chasseur pis j’étais ben content de travailler avec.»

Le 10 février 2000, Fredette s’est rendu à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au volant d’une minifourgonnette volée, suivi par Morin, qui conduisait leur voiture de fuite. Ce dernier l’a laissée non loin de la maison de Savard, devant laquelle le duo est revenu se positionner. Photo d’archives, Camil Lesieur

«Il (Savard) était assis encore à la même place en train d’écouter la TV. J’ai regardé dans mon miroir, y avait pas personne en arrière ni en avant. Fait que Ti-Claude rouvre la porte de la van, il s’accote sur une caisse pis il tire. Ç’a pété en crisse! Il me dit: “C’est sûr que je l’ai tué. En tcheckant dans le télescope, j’y ai vu la tête pencher après avoir tiré”.»

Ils ont ensuite fait flamber la minifourgonnette — la signature des règlements de compte des Hells à cette époque — et sont repartis dans leur Dodge Cirrus de fuite.

Rendus sur la rive sud de Québec, ils ont même été interceptés, puis relâchés, après que Fredette eut brûlé un feu rouge.

«On tripait. On a vu Boulanger dans un restaurant, qui nous a dit: “Les gars, vous avez fait une crisse de belle job, ç’a pas niaisé!”»

À ce stade de la guerre des motards, les Hells du chapitre d’élite Nomads avaient décidé que des primes de 50 000 $ à 100 000 $ seraient versées en récompense à leurs tueurs pour chaque meurtre perpétré aux dépens du camp rival.

Mais Fredette et Morin n’ont finalement pas eu droit à cette prime.

«Ben, après, on a appris que (Savard), c’était pu un membre des Rock Machine dans le fond...», a mentionné le premier.

Fredette s’est contenté de se faire payer un repas par l’ex-Nomads Michel Rose, au restaurant La Queue de cheval, à Montréal.

«C’tait la première fois de ma vie que j’allais là. On était trois. On avait bu des bonnes bouteilles de vin pis toute... J’me souviens que l’dîner avait coûté comme 3000 piastres. C’est lui qui avait payé. Il savait qu’on n’était pas une grosse équipe à Québec, mais qu’on était fonctionnels en crisse...»

Sûr « à 90 % » que c’était le bon...

Fredette a calmement relaté aux enquêteurs qu’il a vidé le chargeur de son revolver dans la tête d’un homme qu’il avait bêtement confondu avec un motard ennemi, le 17 avril 2000. À la suite de «meetings de guerre» avec Sylvain Boulanger et d’autres Hells Angels, ils avaient appris qu’un Rock Machine, Yannick Beauregard, suivait une cure de désintoxication dans une maison de thérapie située à Saint-Frédéric-de-Beauce.

«C’était sur le territoire de stupéfiants du chapitre de Sherbrooke. Ça fait que les “H.A” de Sherbrooke se sont impliqués dans ce meurtre-là.» Photo courtoisie

Cette fois, Fredette est «sur le gun», comme il dit, avec son ami Steve Duquette, un confrère de la section sherbrookoise des Hells, ainsi qu’un autre motard leur servant de chauffeur.

Tout ce qu’ils ont pour les aider à identifier leur cible, c’est une photo de Beauregard qui se trouvait dans un album servant aux policiers et que les motards avaient dérobé à un policier.

«Vers 3 h du matin, on s’est levés pis on a décollé en direction de là. On avait un .38, un .357 pis une carabine avec un téléscope pour faire la job. [...] On est allés se cacher en dessous d’un sapin pour attendre que le monde de la thérapie sorte prendre leur marche.»

Comme dans un mauvais scénario de film, leur plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Photo d’archives, Jean-Claude Angers

«Le monde commence à sortir dehors. Moi, j’essaie de tchecker avec mes longues-vues mais il fait froid, y a de la sueur dedans pis je vois pas ben. Ça fait que je me penche pis je regarde dans le téléscope de la carabine à Duquette pour voir si c’était Beauregard. Je regardais la photo pis je regardais le gars...

«Pis j’ai dit à Duquette: “Je suis sûr que c’est lui à 90 %”. Duquette a fait ça», a relaté Fredette en mimant d’appuyer sur la gâchette.

Le délateur a ensuite dit qu’il a couru vers le corps de la victime en criant aux témoins éberlués de ne pas bouger, tout en pointant son revolver de calibre .357 en leur direction.

«Ç’a éloigné le monde. Là, je me suis approché pis j’ai fait feu à plusieurs reprises en direction de sa tête. À bout portant. Après ça, je suis parti en courant.» Photo d'archives

Sauf que la victime n’était pas Beauregard. Son nom est Dany Beaudin et ce dernier n’avait aucun lien avec les motards.

Le lendemain, Fredette dit avoir reçu la visite du président du chapitre des Hells de Québec, Alain «L’Indien» Ruest, qui n’était pas de bonne humeur.

«Il dit: “Ouin, encore une belle erreur”. J’ai répondu que ceux-là qui restent assis dans leur salon y en font pas d’erreur», a expliqué «Ti-Dayle, en ajoutant que la photo de Beauregard «ressemblait» à celle de Beaudin que les journaux ont publiée au lendemain du meurtre.

Il a refusé d’éliminer un « frère »

Dayle Fredette a commis trois meurtres, il en a commandé un et a servi de chauffeur dans un autre. Mais il croit surtout avoir signé son arrêt de mort chez les Hells Angels en refusant d’éliminer un indésirable au sein de son propre clan.

Au printemps 2008, tout semble aller à merveille pour l’ex-guerrier des Hells. La bande n’a plus d’opposition dans le milieu des motards criminalisés et elle règne sur le marché des stupéfiants.

Fredette, 37 ans, s’occupe de plusieurs territoires de vente de drogue. Les affaires vont bien.

Comme plusieurs autres Hells, il a enterré une partie de son cash en lieu sûr. «J’avais serré une chaudière à une place dans la Beauce», dira-t-il à la Sûreté du Québec, sans préciser le montant enfoui.

Club sélect

Lui et plusieurs de ses camarades des Hells se paient des voyages dans le sud avec leurs conjointes. Des vacances bien arrosées, qu’ils n’avaient pas le temps de prendre à l’époque de la guerre contre les Rock Machine, qui a pris fin en 2002.

Depuis neuf ans, il arbore sa veste de membre en règle, ornée de l’emblématique tête de mort ailée. Il a aussi pris du galon dans la section de la capitale, ayant notamment représenté la délégation québécoise du club dans un «World meeting» des Hells, sur la Côte d’Azur.

Il s’occupe aussi de distribuer à ceux qui en méritent des chandails, écussons, casquettes, bagues et ceintures portant l’inscription «Filthy Few».

«Pour être Filthy Few, il faut que tu aies tué pour les Hells Angels», précise-t-il aux policiers en parlant de ce signe «de prestige» pour les motards.

Fredette a gagné le droit de porter cette distinction, ainsi qu’un autre tag identifié par les mots «Front Line».

«Ça, c’est pour ceux qui étaient sur la clenche», dit-il, en faisant référence aux motards qui ont appuyé sur la gâchette de l’arme lors d’un meurtre.

Problème à régler Photo d'archives

Mais tout va basculer quand deux membres de l’état-major du club lui demandent de «se débarrasser» de Mario Bergeron, un full patch de Québec que Fredette connaît depuis dix ans.

Il apprend que Bergeron n’a pas payé un kilo de cocaïne qu’il a reçu d’un fournisseur montréalais du club, d’une valeur de 50 000 $, qu’il a «passé le paquet» (vendu la drogue) et «dépensé l’argent».

On lui dit aussi que Bergeron «consommait beaucoup de GHB, d’ecstasy et de speed». Et que «ça commençait à être un problème pour le club».

Fredette dit qu’il va s’en occuper. Puis, il change d’idée, prétextant des «problèmes de santé».

«Ça n’avait pas de bon sens de faire Mario, a-t-il expliqué aux policiers. Lui, y a pas eu d’avertissement. Ç’a été tu suite, paf!»

Baiser de Judas

Deux autres membres du club qui «n’avaient pas encore leur Filthy Few» s’en sont finalement chargés. C’est Fredette qui leur a fourni un revolver .357 Magnum chromé, pour pouvoir liquider Bergeron.

Avant de disparaître, en avril 2008, Bergeron a rendu une dernière visite à Fredette pour lui dire qu’il s’en allait «faire une job» avec deux autres full patch. «Ti-Dayle» a alors joué le rôle de Judas.

«Il m’a demandé s’il y avait du danger pour lui. J’ai pas eu le choix de lui dire non», s’est rappelé Fredette en évoquant sa trahison.

Le corps de Bergeron aurait été enterré au Nouveau-Brunswick, selon ce que les tueurs lui auraient confié, et n’a jamais été retrouvé.

C’est Fredette qui est allé récupérer les patches et les bijoux de membre en règle de Bergeron pour les faire brûler, comme stipulé par les règlements du club lors d’une purge interne.

Il a simplement dit à la conjointe de Bergeron que ce dernier était «parti en vacances».

Délateur démasqué

Un an plus tard, «Ti-Dayle» et tous les autres Hells Angels du Québec sont arrêtés dans l’opération SharQc. Ils sont détenus à la prison de Bordeaux. Mais à l’hiver 2011, Fredette obtient son transfert à la prison de Rivière-des-Prairies.

C’est là qu’il rencontre secrètement trois policiers de la lutte au crime organisé, dont l’enquêteur du SPVM Benoit Roberge — qui sera envoyé au pénitencier en 2014 pour avoir vendu des renseignements aux Hells Angels.

Le motard devient leur «source». Photo courtoisie

Fredette leur dit qu’il «est en conflit avec les Hells de Québec» parce qu’il a «refusé d’éliminer Mario Bergeron». Il croit même avoir «déjoué un complot pour le tuer» à Bordeaux.

Le 17 avril suivant, Fredette communique par téléphone avec son ami d’enfance et membre du chapitre de Québec, Jonathan Robert. Ce dernier lui dit que «tout le monde pense que (Fredette) est devenu délateur et qu’il est avec la police depuis longtemps».

« Une fois, en arrivant chez nous, j’ai vu des traces de pas dans la neige, en arrière de la boîte à malle, près de ma haie de cèdres. » Fredette nie et prétend qu’il est soigné pour un burn-out. Robert lui dit alors de revenir à Bordeaux, en l’assurant qu’il n’aura «pas de problème»... Fredette ne reviendra pas en arrière.

Peu après, la famille de Fredette reçoit des menaces. «Sa tante et son frère ont vu quelqu’un sur leurs terrains avec un bas de nylon sur la tête», mentionnent les policiers dans un rapport. Photo courtoisie

Carte de Noël spéciale

Quand il rêvait de devenir un Hells Angel, Dayle Fredette a donné «une volée» à un codétenu qui l’avait traité de «rat» et le soupçonnait de collaborer avec les autorités carcérales. Dix ans plus tard, il vide son sac à la Sûreté du Québec pour sauver sa peau.

En juillet 2011, Fredette retourne sa veste de motard. Pendant les quatre mois qui vont suivre, il livre une quarantaine de déclarations aux enquêteurs de l’opération SharQc, enregistrées sur vidéo, dans lesquelles il confesse ses crimes et dénonce ceux des membres de son ancienne confrérie. Il se soumet également au test du polygraphe.

Puisque Fredette bénéficie de la protection policière, les motards lui passent des messages peu rassurants par l’entremise de sa famille.

Ainsi, durant la période des Fêtes, un CD de l’enregistrement vidéo du test polygraphique de Fredette — qui a été remis aux Hells accusés de meurtres et de complot dans l’opération SharQc afin de préparer leur défense en cour — est expédié au domicile de sa conjointe, de façon anonyme, dans une carte de Noël.

15 000 $ en récompense

Alors âgé de 42 ans, Fredette signe finalement son contrat de délateur le 8 février 2012. Sa récompense représente une infime fraction des 2,9 millions $ alloués par l’État à son collègue et ex-motard Sylvain Boulanger.

«Ti-Dayle» se contentera de 15 000 $ étalés sur les 25 ans d’incarcération qu’il devra purger, soit 50 $ par mois pour défrayer sa cantine en prison. L’État s’engage aussi à verser à ses deux enfants une aide financière mensuelle de 150 $ en attendant qu’ils aient 18 ans.

Boulanger a aussi obtenu l’immunité pour ses crimes, dont deux meurtres. Fredette, lui, s’est résigné à admettre sa culpabilité pour un meurtre prémédité, soit l’erreur sur la personne dont Dany Beaudin a été victime près d’une maison de thérapie en Beauce, le 17 avril 2000.

À part lui, un seul autre Hells Angel a été condamné pour meurtre: son ami d’enfance Claude Morin qui, tel un chasseur, a abattu le trafiquant Daniel Savard dans sa maison, le 10 février 2000.

Tout comme Boulanger, l’«autre délateur» ayant coopéré à l’opération SharQc n’a finalement jamais eu à témoigner en cour durant cette saga judiciaire, qui a pris fin en septembre 2016.

De cible à codétenu Photo courtoisie

Derrière les barreaux, Fredette est allé rejoindre un autre délateur, l’ex-tueur à gages des Rock Machine, Gérald Gallant, avec qui il a au moins deux choses en commun: les mêmes 50 $ par mois qu’ils reçoivent de l’État en échange de leurs confessions, ainsi que la guerre des motards qui les a envoyés en taule.

«Du temps de la guerre, on savait que les Rock Machine avaient un gars de payé pour nous tuer, a dit Fredette aux policiers. On avait eu des informations que c’était un ancien boucher. J’ai entendu parler de Gérald Gallant pour la première fois dans le journal.

«Je pense qu’il a travaillé sur moi. Une fois, en arrivant chez nous, j’ai vu des traces de pas dans la neige, en arrière de la boîte à malle, près de ma haie de cèdres. J’ai coupé la haie la journée même...»