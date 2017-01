Un look de remise en forme à l’image de votre résolution

Parmi toutes les résolutions pour la nouvelle année, faire du sport et se mettre en forme sont certainement les plus populaires. Alors que s’adonner à une activité physique est un objectif pour monsieur et madame Tout-le-monde, c’est littéralement un mode de vie pour la population hollywoodienne. Le look athlétique s’est naturellement imposé et fait désormais partie du lexique de la mode chez les stars. Sans oublier que le sportswear s’est immiscé dans le prêt-à-porter. En route vers le gymnase, à faire des emplettes ou à l’aéroport, des articles athlétiques composent des silhouettes qui envoient le message «oui, oui, je m’entraîne».

Question de vous donner une erre d’aller, voici quelques astuces pour que votre style soit à l’image de votre résolution. Photo WENN.com

Alors que les vêtements de sport sont souvent colorés, le look monochrome noir d’Ashlee Simpson est confortable sans pour autant crier «je vais à la gym». Photo courtoisie

Eva Longoria maîtrise parfaitement le look athlétique luxe et chic avec cette silhouette sport-urbaine. Elle a coordonné un ensemble gris à des baskets blanches sous un manteau de laine, un fédora et des lunettes noires. Photo courtoisie

Le look de Meghan Markle est très près de notre réalité nordique. Une inspiration à interpréter en copier-coller. Photo courtoisie

Un look sport ­dépareillé, ça fonctionne. Bella Thorne agence une variété de couleurs et de motifs, loin des ensembles ­parfaitement ­coordonnés. Photo WENN.com

Avec ce coton molletonné et ce pantalon satiné, Kendall ­Jenner a réussi un look à mi-chemin entre la tendance ­athlétique et le courant pyjama-boudoir. Photo WENN.com

Imitez Julianne Hough. Enfilez votre pull préféré par-dessus votre tenue de sport. Votre legging fera office de pantalon. Photo courtoisie

À l’instar de l’ex-Miss USA Olivia Culpo, troquez votre pantalon pour un jogger gris. hailey baldwin retuning to her hotel 140915 Photo WENN.com

Les vêtements sport sont la ­base de la garde-robe de Hailey Baldwin. Du survêtement molletonné qu’elle porte sous un gros parka kaki, au soutien-gorge sport et au legging accessoirisé de bottines en velours, en passant par une superposition de t-shirts avec des bottines à talons aiguilles aux pieds, ses looks ont toujours une touche athlétique.

Photo courtoisie