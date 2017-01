Un village éphémère sur glace à Roberval

Imaginons un village avec ses ­règlements municipaux, son service des finances, son service des incendies, de relations publiques, son bureau de ­poste... Un village comme les autres, qui a un code postal et un journal ­municipal, sauf qu’il s’agit d’un village éphémère. Ce dernier apparaît au début de janvier et disparaît à la fin de mars, à l’apparition des chauds rayons ­printaniers. Le Village sur glace de ­Roberval, avec ses maisonnettes ­colorées, accueille chaque hiver pas moins de 30 000 visiteurs.

L’idée de ce village remonte à 2002, alors que la pêche sur glace est mauvaise sur le lac Saint-Jean. Un groupe de pêcheurs ­décide alors d’installer leurs cabanes de pêche en bordure du lac, dans la baie de Pointe-Scott, et d’y aménager un village ­autour d’un anneau de glace. Le nouveau ­village fait fureur. Les gens de la région ­rêvent de venir s’y installer; ils se fabriquent des cabanes et les déménagent sur le site dès que le lac gèle au début de janvier. Au plus fort de sa popularité, le village ­comptera jusqu’à 350 maisonnettes. «On ne parle plus de cabanes de pêche, mais plutôt de maisonnettes, mentionne Maryse ­Paradis, la directrice générale de ce village. Certaines d’entre elles ont du plancher ­flottant, des cuisines au propane, des poêles à bois et de la céramique. Il y a même des maisonnettes de 12 X 20.» Enfin les propriétaires rivalisent de créativité pour se créer un petit chez soi confortable qu’ils viennent habiter surtout durant les fins de semaine. Photo courtoisie

Des tonnes d’activités

Et que fait-on au Village sur Glace de ­Roberval? On y vient pour prendre l’air, pour se rassembler et socialiser. Le village possède un chalet d’accueil et un petit resto, La cabane chez Andréanne. Il est entouré d’un anneau de glace pour la marche (1 kilomètre) et d’un autre pour le patin (1 kilomètre) ainsi que d’une patinoire pour les tout-petits. Du 28 janvier au 25 février, s’y déroulera le Festival Boule de neige avec une multitude d’activités pouvant plaire à tous les goûts: cabane à sucre, tour de ­calèches, etc. Photo courtoisie

Ce village sur glace a tant de succès que d’autres municipalités du Lac-Saint-Jean ont décidé de s’en inspirer. Maintenant, Saint-Félicien, Alma, Saint-Prime ont eux aussi leur petit village sur glace.

Une belle initiative s’il faut en croire un médecin et un psychologue de l’hôpital ­régional, qui ont révélé que le taux de ­dépression et de suicide dans la région avaient considérablement diminué depuis la création du Village sur glace de Roberval. «Les gens viennent faire de l’exercice, ­profiter de la lumière du dehors et ­rencontrer des gens. C’est un très bel ­endroit pour marcher, dit Maryse Paradis. C’est blanc, c’est propre. On voit beaucoup de petites familles et des grands-parents.» Photo courtoisie

Accueil chaleureux

Les visiteurs de l’extérieur ont à leur ­disposition quatre grandes tentes prospecteur avec poêle à bois, où ils peuvent se ­réchauffer et prendre leur repas. Il y a aussi des propriétaires sur le site qui affichent dans leur fenêtre «résident accueillant». C’est-à-dire qu’on peut y entrer, prendre un café, échanger, discuter.

Et à la fin de mars, tout le monde repart avec sa cabane, qui passera trois saisons dans le fond de la cour, en attendant que ­revienne l’hiver.

Repères