Une immense vague d’amour

L’aventure de L’Auberge du chien noir tire à sa fin. Le 377e et dernier épisode de ce téléroman qui a vu le jour en janvier 2003 sera diffusé le 23 mars prochain. Sur la route depuis le 9 septembre, le Caboose Band connaît un énorme succès avec des concerts à guichets fermés, des ­supplémentaires et une tournée qui se terminera à l’automne 2017.

Les sept comédiens-chanteurs et musiciens du groupe «fictif» du ­téléroman qui attire, en moyenne, 800 000 téléspectateurs par ­épisode, reçoivent chaque soir qu’ils montent sur scène une vague d’amour qu’ils qualifient d’exceptionnelle et ­d’extraordinaire.

«Les gens connaissent les tounes par cœur. On peut s’attendre à ça des fans de Louis-Jean Cormier, mais c’est un peu plus surprenant pour le Caboose Band», a fait remarquer le comédien qui joue de la batterie et des percussions et qui a déjà fait partie, dans les années 90, du groupe rock Search, où il était claviériste.