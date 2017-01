Une pétition pour faire de Princesse Leia une des princesses Disney

Les princesses Disney sont bien connues; elles ornent tellement d'objets promotionnels qu'il est difficile de les ignorer. Les jeunes filles peuvent chanter avec les princesses, lire avec les princesses, jouer avec les princesses, regarder les princesses, manger avec les princesses, dormir avec les princesses, notamment.

Mais pourquoi ne pas inclure une princesse bien spéciale, une princesse faisant partie d'une armée de rebelles et si compétente qu'elle devient leur générale?

Princesse et Générale Leia Organa, bien sûr!

Capture d'écran

Une pétition a été lancée pour faire de Princesse Leia une des princesses Disney. Maintenant que la franchise Star Wars appartient au conglomérat, ce serait facile de l'inclure, non? Il ne suffirait que de dessiner le personnage jouée par la regrettée Carrie Fisher, question de la rendre uniforme avec les autres princesses.

Être aux côtés d'une princesse aussi courageuse, bienveillante et débrouillarde que Leia pourrait certainement avoir une influence plus que positive sur les jeunes filles qui vivent, mangent et respirent avec les princesses Disney.

Honorer ainsi le personnage mythique de Carrie Fisher, décédée le 27 décembre dernier, serait également un magnifique hommage à cette actrice talentueuse et humaine généralement extraordinaire.

Source: Nerdist