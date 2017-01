OUELLET, Diana Tanguay



Au CHSLD de Montmagny, le 5 janvier 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Diana Tanguay, épouse de feu M. Magella Ouellet. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :mardi à compter de 11h.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du Mausolée de Montmagny. Elle était la mère de : Ghislaine (Réjean Carrière), Claudine (feu Claude Veillette), feu Clément, Nathalie (Christian Fortier); Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Louis-Martin Carrière (Mélanie Michaud), Stéphane Ouellet-Lachance (fille de feu Mario Lachance), (Mathias Gagné); ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères : Paulette Tanguay (Ronaldo Bélanger), Georgette Tanguay (feu Adélard Boutin), Réjean Tanguay (Berthe Morin), Alice Ouellet (Florian Guignard), Lucille Soucy (feu Léonard Ouellet), Denis Ouellet (Madeleine Madore); ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis dont les familles Cyr et Lachance. La famille remercie les membres du personnel du CHSLD de Montmagny qui ont manifesté autant envers elle qu'envers les membres de sa famille, une grande compassion et de très délicates attentions. Merci pour votre professionnalisme. Vous avez vraiment la vocation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.