3 exercices pour se détendre au bureau

Dans son livre Comme un yogist, Anne-Charlotte Vuccino, formatrice de yoga en entreprise, propose 65 mouvements structurés par partie du corps. Étirements ou postures de yoga sur chaise, ces exercices sont associés à la respiration. Voici les principaux pour finir sa journée de bureau avec le moins de tensions possible.

Dévoûter le dos

Pour assouplir les muscles du dos et lutter contre la position voûtée, l’exercice du chat et de la vache permet d’alterner les flexions vers l’arrière – dos creusé – et les flexions vers l’avant – en faisant le dos rond comme un chat. Assis sur la chaise, les mains posées sur les genoux, c’est l’exercice idéal dès que des douleurs aux omoplates se font sentir et qu’on se sent rouillé. Les postures ont l’avantage d’ouvrir la respiration. L’inspiration se fait en flexion arrière et l’expiration lorsqu’on passe en dos creusé. On peut répéter la série cinq fois.

Défatiguer les poignets

À force de taper sur un clavier, les poignets, les mains et les avant-bras se rigidifient. Pour prévenir la tendinite du clic, l’exercice du somnambule permet d’étirer les muscles. En tendant les bras devant soi, parallèles au sol, on inspire en levant les doigts vers le ciel comme si on s’appuyait sur un mur devant soi et, à l’expiration, on les dirige vers le sol, dessus des mains contre le mur imaginaire.

Détendre les lombaires

La pratique du pigeon soulage les lombaires et présente l’avantage de prévenir les douleurs sciatiques, provoquées par les longs moments passés assis. Concrètement, on place son pied droit sur le ­genou gauche, en abaissant le genou droit largement vers le sol. On étire la colonne vertébrale vers le plafond tout en inspirant. Un ­étirement de la cuisse droite doit se faire sentir tout en gardant les muscles fessiers sur la chaise.