MARCOUX, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 janvier 2017, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Denise Marcoux, fille de feu monsieur Lionel Marcoux et de feu madame Marguerite Caouette. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10 h 30 accueillera le au centre commémoratifMadame Marcoux laisse dans le deuil sa soeur Monique (Yvon Leclerc), ses frères : Joachim (Diane Bélanger), André, Denis (Lucie Fradette) et Jean-Marie (Madeleine Paquet) ; sa belle-soeur madame Louise Gagnon (feu Marcel Marcoux), sa tante madame Armande Caouette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Claude Marcoux. Remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca