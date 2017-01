Annie Villeneuve obtient 60 000 $

Annie Villeneuve ne s’attendait pas à autant de réactions face à son projet de sociofinancement pour son 5e album. Alors qu’elle a été critiquée par plusieurs, la chanteuse est malgré tout ravie de la réponse du public: elle a atteint son objectif de 60 000 $ le 23 décembre, et ce, 20 jours avant la fin de sa campagne.

«Je m’attendais à une réaction, dit-elle, consciente de l’audace du projet. Mais pas aussi grande. J’avais sous-estimé les jugements gratuits. Il y avait beaucoup de curiosité, de l’excitation, des questionnements autour du geste que je posais. J’ai donné beaucoup d’entrevues et ça m’a permis de préciser beaucoup de choses. J’ai adoré l’expérience».

Elle ne s’attendait pas à l’atteindre aussi rapidement, soit en moins de six semaines. Car malgré les critiques, il y a aussi eu un bel engouement et plus de 400 personnes ont contribué.