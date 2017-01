Armes à feu, le trop-plein

C’est un de ces cercles vicieux qui me trouble le plus, ici aux États-Unis: à chaque nouvelle tuerie, on conclut que les gens – de la bonne sœur au psychopathe le plus taré – ont un accès trop facile aux armes à feu.

Pourtant, exactement au même moment et à chaque fois s’enclenche la même réaction (ou anti-réaction, je ne sais plus trop comment la décrire): les magasins d’armes sont pris d’assaut. Aux dangers des armes, les Américains répondent... l’arme au poing.

C’est simple: des guns, il y en a trop! Et ça n’a rien à voir avec la passion de la chasse ou du tir sportif. Il y a un an, presque jour pour jour, je décrivais le président Obama qui, les larmes aux yeux, se remémorait le meurtre de 20 enfants à l’école Sandy Hook de Newtown dans le Connecticut pour justifier un contrôle plus serré des armes à feu.

On m’a reproché de ne pas considérer tous ces bons citoyens qui possèdent des armes à feu et qui n’ont jamais embêté personne. Ou encore que les criminels – celle-là, je l’entends souvent – vont toujours trouver le moyen de se procurer une arme.

MOINS D’ARMES, MOINS DE MEURTRES

Il n’y a toutefois pas mille façons d’expliquer pourquoi Montréal a enregistré 26 homicides en 2016, alors que Philadelphie, une ville de taille comparable, en a décompté 21 au cours des 30 derniers jours: beaucoup plus simple de mettre la main sur un revolver en Pennsylvanie qu’au Québec, c’est tout.

D’autres facteurs entrent en jeu, bien sûr. Le «filet social» chez nous semble peut-être percé ici et là, mais il est immensément plus solide que ce que l’on voit dans la plupart des villes américaines. Du coup, la pauvreté, les inégalités, un sentiment de sta-gnation poussent de nombreux jeunes – on le voit clairement à Chicago, par exemple – à vouloir améliorer leur sort ou régler des comptes à coups d’armes à feu.

La semaine dernière encore – en fait, la veille de la tuerie de l’aéroport de Fort Lauderdale – Barack Obama est revenu à la charge avec un long commentaire dans la Harvard Law Review (la très influente revue de droit qu’Obama a d’ailleurs présidée en 1991). Il appelle, sans surprise, à de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu.

TUER, UNE MALADIE COMME UNE AUTRE

«Il ne faut pas se méprendre, écrit-il, la violence armée est une épidémie qui se répand partout au pays.» Il parlait au figuré, mais cette «épidémie», on l’évoque aussi au sens propre. Il y a quelques jours à peine, le Journal of the American Medical Association dévoilait une étude fascinante.

Des chercheurs de l’université Yale croient pouvoir prédire la violence armée par ce qu’ils appellent la «contagion sociale»: «Si je suis blessé par balle, précise Andrew Papachristos, un des chercheurs, il y a de fortes chances que des gens de mon entourage en seront aussi victimes, puis que leurs amis le deviendront, à leur tour. Et ainsi de suite.»

Comme une épidémie, ces chercheurs peuvent décrire comment cette violence armée se propage et, même, qui sont les individus les plus à risque. Ultimement, il pourrait devenir possible, selon eux, d’intervenir – non seulement en envoyant la police au dernier moment – mais suffisamment tôt pour stopper la contagion avant que ne s’empilent les cadavres.

À bout de solution devant une année meurtrière record – à Chicago, entre autres – la fièvre des armes à feu doit peut-être tout simplement être traitée comme n’importe quelle autre infection.

TUERIES DE MASSE AUX ÉTATS-UNIS

2016, UNE GROSSE ANNÉE

385 fusillades de masse

457 morts

1546 blessés

(Source : www.GunViolenceArchive.org)

VIOLENCE ARMÉE

UN FLÉAU QUOTIDIEN

Chaque jour aux États-Unis...

306 personnes sont tuées, se suicident ou sont blessées par balle

90 personnes meurent à cause d’armes à feu

31 sont assassinées, 56 se suicident, 2 sont tuées accidentellement,

1 est tuée lors d’une intervention policière, 1 reste inexpliquée

Chaque année aux États-Unis...

près de 112 000 personnes sont victimes d’armes à feu, 33 000 meurent par balle.

(Source : www.BradyCampaign.org)

LES ARMES À FEU TOUJOURS PLUS POPULAIRES

Vérifications d’antécédents effectuées par le FBI avant l’achat d’une arme à feu

2016 : 27 538 673

2015 : 23 141 970

2006 : 10 036 933

(Source : www.FBI.gov)