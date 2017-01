GUAY, Jean-Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Guay (diacre permanent), époux de madame Marcelle Boulianne, fils de feu dame Marguerite Larose et de feu monsieur Charles-Albert Guay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 13 janvier 2017 de 11 h30 à 14 h30.Outre son épouse Marcelle, il laisse dans le deuil ses fils Richard (Suzie Landry) et Claude (Martine Boutin); ses petits-enfants : Daven, Marie-Pier, Andréanne et Karine; son frère Jacques (Bibianne Lacasse); ses sœurs Ghislaine (feu Richard Beaulieu) et Louise (Rémy Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs : David (feu Yolande Brisson), Gertrude (feu Gabriel Boulianne), Jacqueline ( feu Émilien Thériault), Lisette (feu Georges Pilote), Yvan (feu Ginette Côté), Régent (Anna Rioux) et Cécile (Daniel Lavoie), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour son dévouement et pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus). Des formulaires seront disponibles sur place.