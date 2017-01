Des amendes de 1,1 M$ en 5 ans pour les livres en retard

Les usagers des bibliothèques de Québec ont payé 1,1 million $ en frais de retard depuis cinq ans.

Les livres qui traînent un peu trop longtemps sur la table du salon et qu’on rapporte en retard à la succursale du quartier rapportent gros dans les coffres du réseau des bibliothèques de Québec. Le Journal a obtenu, par l’accès à l’information de la Ville, les montants des amendes perçues en frais de retard depuis 2012.

Pour chaque livre, revue, journal, film documentaire pour enfant rapporté après la date limite, les succursales réclament 20 cents par jour jusqu’à concurrence de 3 $. Pour les documents pour adultes, le montant grimpe à 30 cents par jour pour un maximum de 3 $.

Les amendes sont plus salées quand il est question de films ou de CD, soit 65 cents par jour jusqu’à concurrence de 7,15 $. Au cours des cinq dernières années, l’ensemble des bibliothèques du réseau a ainsi récolté des amendes totalisant 1,1 million $.

Pénalités augmentées

Alors que les retardataires ont déboursé une moyenne de 160 000 $ en 2012 et 2013, les amendes perçues ont fait un bond au tournant de 2014 pour grimper à 280 000 $. Cela s’explique par le fait que les montants des pénalités ont été majorés en 2014, après des années de statu quo, indique la vice-présidente du comité exécutif et conseillère responsable de la Culture, Julie Lemieux.

Photo Stevens LeBlanc

La hausse des amendes est proportionnelle à l’augmentation des prêts, précise Mme Lemieux. «On a enregistré un record de prêts en 2015 et un record d’abonnés. On a aussi plus de livres. C’est normal qu’il y ait plus de frais associés aux retards.»

Pour bonifier le réseau

Julie Lemieux explique que ces montants servent à bonifier le réseau. «Ça va dans nos collections et dans les services offerts à la bibliothèque. On ne fait pas d’argent avec ça à la Ville de Québec, on le réinjecte dans nos bibliothèques.»

Sans surprise, ce sont les bibliothèques les plus fréquentées qui récoltent davantage de frais de retard. La bibliothèque centrale, Gabrielle-Roy, a réclamé en moyenne quelque 60 000 $ par an à ses abonnés retardataires. À Monique-Corriveau, depuis la réouverture en 2014, c’est autour de 30 000 $ chaque année. Même chose à Étienne-Parent, à Beauport et à Paul-Aimé-Paiement, à Charlesbourg.

De plus en plus de documents perdus

Le nombre de documents perdus ou qui accusent un retard prolongé augmente depuis quelques années dans les bibliothèques de Québec.

Alors qu’en 2012 quelque 2500 livres manquaient à l’appel, cette année, en 10 mois seulement, déjà 4053 livres n’ont pas retrouvé le chemin des rayons.

C’est ce que démontrent des chiffres obtenus par Le Journal par l’accès à l’information à la Ville de Québec.

C’est Gabrielle-Roy qui remporte la palme du plus grand nombre de documents égarés ou oubliés. Bon an mal an, entre 220 et 370 documents disparaissent.

La facture à l’abonné

La Ville envoie une facture à l’abon­né responsable de la perte. En cas de perte ou de bris, le coût de remplacement et les frais de traitement s’élèvent à 10 $.

Mais ce n’est généralement pas suffisant pour couvrir le coût du remplacement ou de la réparation, souligne la conseillère municipale responsable de la Culture, Julie Lemieux.

Souvent, les gens décident de garder les livres ou les documents à la maison pour éviter d’avoir à payer les frais de retard, indique Mme Lemieux.

Récemment, la Ville de Lévis a récupéré 8000 documents en décrétant une amnistie sur les frais de retard. La Ville de Québec a fait de même en 2014 et ne prévoit pas renouveler l’expérience dans un proche avenir. «Ce n’est pas quelque chose qu’on peut refaire chaque année, sinon le message ne serait pas vraiment heureux si on commence à minimiser l’importance de rapporter les livres à la bibliothèque.»

Amendes perçues dans les bibliothèques de Québec

2012: 146 432 $

2013: 172 727 $

2014: 280 594 $

2015: 280 207 $

2016*: 218 099 $

*Neuf premiers mois de l’année

Documents perdus ou en retard prolongé

2012: 2502

2013: 2312

2014: 2762

2015: 3290

2016*: 4053

*Dix premiers mois de l’année