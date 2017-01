Du classique rock aux beautés de la Grèce

En 2017, Montréal regorgera d’activités en vue du 375e anniversaire. Que ce soit au Quartier des ­spectacles où lors des multiples concerts gratuits et payants, tout un chacun trouvera une sonorité à son oreille. Entre l’Opéra de Montréal qui a revêtu des habits semi-rock pour The Wall, jusqu’à l’Orchestre symphonique de Montréal, sans oublier la venue d’Alain Lefèvre, notre agenda sera bien rempli, avec quelques autres surprises.

Généralement, l’Opéra de Montréal donne quatre soirs de représentations, mais avec Another Brick In The Wall (Roger Waters/Pink Floyd), des supplémentaires ont été ajoutées. Du 11 au 26 mars 2017, la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts retentira aux sonorités de cette œuvre légendaire. ­Mise en scène par Dominic Champagne, soutenu par le compositeur Julien Bilodeau , avec Rogers Waters comme librettiste, et l’Orchestre Métropolitain sous la direction du chef Alain Trudel, The Wall sera ­interprété par des «gens d’ici», dont le ténor Étienne Dupuis. Pour l’Orchestre symphonique de Montréal, il faudra attendre le ­mercredi 31 mai, soit la clôture. Avec la ­compagnie multimédia Moment Factory, Kent Nagano dirigera la création mondiale du compositeur Sammy Soussa pour ­l’anniversaire de Montréal.