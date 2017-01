Du théâtre pour meubler l’hiver

La saison 2016-2017 de Québec a commencé en force avec 887 de Robert Lepage et la présentation des Marches du pouvoir, à quelques jours de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. La deuxième moitié de saison propose quelques objets théâtraux intéressants. Voici cinq pièces à surveiller cet hiver.

Le Songe d'une nuit d'été Photo courtoisie

17 janvier au 11 février 2017 - Le Trident

Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare a souvent été revisité. La proposition du Trident de ce conte anglais qui oscille entre le lumineux et le réel attire l’attention. La pièce, coproduite par Flip FabriQue, sera mise en scène par Olivier Normand, qui était derrière celle des deux spectacles de cirque gratuits présentés à l’Agora. On retrouve aussi une distribution de qualité avec Marc Auger, Emmanuel Bédard, Hugues Frenette, Valérie Laroche et Jean-Sébastien Ouellette.

À toi pour toujours ta Marie-Lou Photo courtoisie

21 février au 18 mars 2017 - La Bordée

Classique de Michel Tremblay, À toi, pour toujours, ta Marie-Lou sera montée pour la première fois à La Bordée, dans une mise en scène d’Alexandre Fecteau. La pièce, écrite en pleine crise d’octobre, raconte l’histoire tragique d’une famille ouvrière aux valeurs catholiques. Éva Daigle, Hugues Frenette, Marianne Marceau et Catherine Simard font partie de la distribution.

L'Emmerdeur Photo courtoisie

26 et 27 janvier 2017 - Salle Albert-Rousseau

Vingt ans avant Le Dîner de cons, Francis Veber a écrit la pièce Le Contrat, devenue L’Emmerdeur et qui a été adaptée pour le cinéma en 1973 et en 2008. Normand D’Amour et Marcel Leboeuf font équipe dans cette histoire où un tueur à gages, qui a une mission à accomplir, est constamment dérangé par un photographe de presse qui vit une rupture difficile dans un hôtel.

Pour réussir un poulet Photo courtoisie

14 au 25 mars 2017 - Le Périscope

Ce texte de Fabien Cloutier, lauréat d’un prix littéraire du Gouverneur général en 2015, s’amène pour la première fois dans la Vieille Capitale après avoir été présenté à Montréal. Pour réussir un poulet aborde la petite racaille, mais aussi ceux qui sont acculés au mur et qui doivent, parfois, marcher sur leurs principes pour garder la tête hors de l’eau. La pièce met en vedette Denis Bernard, Gabrielle Côté, Guillaume Cyr, Marie Michaud et Hubert Proulx.

Attentat Photo courtoisie

24 janvier au 4 février 2017 - Le Périscope

Après avoir été présenté trois soirs au Carrefour international de théâtre en 2015, Attentat est de retour pour deux semaines au Périscope. Les sœurs Gabrielle et Véronique Côté ont créé, à partir de textes d’une trentaine d’auteurs, un spectacle festif, sous forme de cabaret, pour faire éclater une poésie contemporaine et un hymne à la vie à travers le cynisme ambiant.