Honoré pour son sang-froid

Honoré par la police pour son sang-froid et son professionnalisme lors d’un accident, un pompier est tiraillé depuis le 30 août 2015 puisque malgré sa formation, il n’a pas réussi à sauver un couple de Colombiens qui attendait son premier enfant.

«Normalement, tu dis bravo à quelqu’un qui réussit. Mais je trouve que c’est une médaille d’or pour la deuxième place. J’ai eu des changements d’humeur. Les impacts ont duré très longtemps», explique Jean-François Couture, qui est pompier et premier répondant sur la base militaire de Valcartier.

«(Jade Morillon-Morissette) commence à sortir et elle demande de l’aide. Elle s’effondre dans mes bras. Je la laisse avec quelqu’un pour aller vers l’autre véhicule. Il n’y a pas un son. Je suis tout seul, je n’ai pas d’outils ni d’équipe. Je me sens vraiment tout nu.»

La porte du passager était coincée par un poteau qui a finalement cassé et il a pu commencer les manœuvres sur la victime Ingrid-Carolina Zamorano-Pabon.

«J’ai un pouls. Je demande de l’aide pour la sortir. Il y a un danger, on se fout de sa colonne, on sauve sa vie en premier. Et là, je m’aperçois qu’elle est enceinte. Quelqu’un m’a dit que j’ai sacré ben fort. Je trouvais que c’était beaucoup. J’avais du sang jusqu’aux coudes.»