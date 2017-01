Le pénible 150e de Lisée et du PQ

Jean-François Lisée a lancé vendredi la campagne du Parti québécois, L’autre 150e – opération 150e anniversaire de la fédération canadienne. Les chevaliers de l’indépendance vont presser fort le citron «pédagogique» de cet anniversaire.

Ils vont encore tenter de convaincre les Québécois qu’ils sont citoyens d’un pays de perdition identitaire, de collisions frontales mortelles avec le monde anglo-saxon doublé d’un goulag multiculturel dont il faut s’échapper pour survivre.

C’est de bonne guerre, mais ce sera pénible pour certains d’entre nous.

Crise de « victimite » imminente

Le récit de nos défaites, la déportation des Acadiens, la défaite des patriotes, la pendaison de Louis Riel, le rapport Durham, l’Acte d’Union de 1840, la Confédération de 1867, la conscription, les mesures de guerre, la nuit des longs couteaux, Meech, cela va tourner en boucle pendant 12 mois.

Sans nier le visage sombre du passé, pourquoi ne pas aussi se péter les bretelles?

Nous avons non seulement survécu au plus grand et puissant empire de l’histoire, mais prospéré au-delà de toute attente, bien que minoritaires sur la terre défrichée par nos aïeux.

Les Québécois ont bâti une société, une société progressiste qui se classe parmi les plus évoluées au monde, avec ses institutions, ses lois, sa langue, sa culture et ses richesses, en plus de marquer l’histoire du Canada.

Sans le Québec, le Canada ressemblerait encore plus aux États-Unis.

Oui, il s’en est passé, des choses terribles, depuis que les Britanniques ont hérité de la Nouvelle-France au terme d’une guerre entre pouvoirs européens pour le contrôle d’une région d’Europe de l’Est et de la vallée de l’Ohio. Les redcoats ignoraient sans doute que leur nouvelle colonie était peuplée de belles têtes de cochon qui n’avaient pas l’intention de disparaître.

Ça dure depuis 258 ans. Notre formidable histoire démontre que l’adversité est un puissant levier pour élever l’homme au-dessus de sa condition.

Je ne veux pas vendre le Canada à ceux qui n’en veulent pas. J’ai toujours respecté l’option souverainiste et ceux qui la défendent avec honnêteté et respect pour leurs concitoyens qui souhaitent maintenir un lien avec le Canada sans être insultés.

Pour ceux qui aiment cette belle phrase du premier ministre Jean Lesage, père de la Révolution tranquille: «Le Canada est mon pays, le Québec est ma patrie.»

Maudite Constitution

Je me souviens du centenaire de la Confédération. Les Québécois étaient fiers d’être les hôtes de son plus gros party, Expo 67. Bien sûr, c’était avant le rapatriement de la Constitution en 1982, une erreur désormais irréparable sur la base historique de deux peuples fondateurs et de la société distincte. La solution, difficile à cerner, n’appartient pas à notre génération.

Je me réconforte cependant à l’idée que les 74 députés québécois libéraux à Ottawa en 1982 (sur 75 sièges) représentaient le Québec aussi bien que les 80 députés péquistes (sur 122 sièges) à l’Assemblée nationale.

Le 150e n’est pas une célébration à la gloire de Justin Trudeau, mais un moment pour réfléchir à ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons.

Et peut-être, enfin, assumer nos choix.