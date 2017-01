Le Vin Quotidien - Rendez-vous tous les jours avec Les Méchants Raisins

Parce que le vin, c’est comme le pain quotidien. Il fait partie de nos vies.

Sans dire que nous gravitons autour de lui, Les Méchants Raisins dégustons chaque semaine des dizaines de vins. Ils n’ont pas tous la chance de se retrouver dans les pages du Journal ou de notre Guide annuel, mais nous croyons qu’il y a une histoire derrière chaque bouteille. Qu’il soit bon, moins bon, mauvais, extraordinaire, difficile à trouver, populaire, commercial, artisanal, naturel, vieux, jeune, chaque vin a quelque chose à raconter. Le Vin Quotidien, ce sera notre défi à Mathieu, Élyse et moi de vous parler chaque jour de l’histoire d’un vin. Il y aura des joies et des grincements de dents. De la dentelle et de la laine d’acier. De tout, dans toutes les gammes de prix. De la magie et du banal. Il y aura surtout de la vie et... beaucoup de vins!

C'est donc un rendez-vous, chaque jour, ici, sur le blogue des Méchants Raisins.

Merci de nous lire! Et à demain!

La Folie 2014, Château Yvonne, Saumur-Champigny, France

27,30$

Code SAQ 11665534

13%

1,2g/l

L’annonce cette semaine du rachat possible du Clos Rougeard par le milliardaire Martin Bouygues a secoué le monde du vin. Les cuvées de ce domaine historique étant difficiles à trouver, il faut se tourner vers d’autres producteurs pour accéder à la magie de cette superbe appellation ligérienne. C’est le cas de la cuvée La Folie du Château Yvonne, un jeune domaine d’une dizaine d’années à peine. On goûte un cabernet-franc mûr, gourmand, détaillé, bien typé sans le côté trop végétal qui peut être moins agréable. Moins brouillon que le 2013 dégusté l’an dernier, le 2014 affiche un supplément de netteté avec des notes de poivron rouge rôti, de cassis mûr et de rhubarbe en confiture. Tanins soyeux, ça se boit sans détour. Culture bio et biodynamie. Servir autour de 15 degrés. 15-30 minutes d’aération/carafe.

*** $$$