Le week-end culturel de... Louis-Jean Cormier

Quel est votre livre coup de cœur?

Photo courtoisie

En ce moment, je suis en train de lire La trilogie du siècle de Ken Follett, qui compte La Chute des géants, L’Hiver du monde et Aux portes de l’éternité. Je suis quelqu’un qui éprouve une grande attirance envers l’histoire et dans cette saga, on raconte l’histoire de cinq familles de différents endroits dans le monde, notamment d’Allemagne, de Russie et d’Angleterre, qui traverse les générations. Ken Follett est un auteur remarquable qui parvient à nous faire embarquer dans ces romans historiques. J’ai aussi apprécié son livre Les Piliers de la terre.

Quel est le film qui vous a interpellé?

Photo courtoisie

Le dernier film de Denis Villeneuve Arrival (L’Arrivée), qui est un film de science-fiction qui m’a véritablement ramené en enfance. C’est le genre de film où l’on se questionne après l’avoir vu sur son propos ­intriguant à savoir si on n’a bien compris tout ce qui s’est passé, en émettant des hypothèses et en ­suscitant des discussions avec des gens qui l’ont vu. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vécu ce genre de sentiment pour un film. Surtout, il m’a fait passer un très bon moment au cinéma. De plus, j’aime les ambiances que Denis Villeneuve parvient à créer dans tous ses films.

Quel est le spectacle à voir?

Photo courtoisie

J’ai particulièrement apprécié le spectacle de ­l’auteur-compositeur-interprète Fred Fortin, qui est tellement bon. C’est une expérience musicale unique. Je l’ai vu en spectacle au Club Soda et il sera en tournée en 2017. C’est un très grand musicien et un très grand auteur-compositeur qu’il faut ­absolument voir.

Quelle est la série télé que vous prenez plaisir à suivre?

Photo courtoisie

J’ai acheté sur iTunes la série sur la musique Sound Breaking. Je crois que tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans l’univers de la musique devraient regarder cette série. Il s’agit d’un documentaire sur l’histoire de l’enregistrement sonore et de la production musicale qui remonte au tout début de l’ère de l’enregistrement. Ça décrit réellement ce que représente la création musicale. C’est super beau! Par ailleurs, la série sur Netflix Stranger Things m’a happé de plein fouet. Je l’ai visionné en rafale en moins de deux jours.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup d’admiration pour le peintre Marc ­Séguin, qui est aussi auteur et une connaissance ­personnelle. C’est un artiste fascinant et un peintre ­talentueux. Il est doté d’une indépendance tout en réussissant à vivre de son art. Il fait ce qu’il aime et ce qui le passionne. Il a même son érablière et il fait son propre sirop d’érable. Il est tout autant à l’aise à la chasse à l’oie que dans une galerie de New York. J’ai d’ailleurs beaucoup appris sur le documentaire du ­réalisateur Bruno Boulianne qui lui a été consacré.

On suit Louis-Jean Cormier