Les Innus veulent continuer à chasser

«On conserve un lien spirituel avec Atik (caribou). On ne peut pas dire aux Innus de cesser la chasse, c’est notre héritage culturel», explique le chef de Natashquan, Francis Wapistan. Les Innus discutent avec les Cris et les Inuits pour avoir accès au troupeau de la rivière aux Feuilles qui regroupe 200 000 caribous.

Chasseur à Schefferville depuis l’enfance, Rodrigue McKenzie entend le cri d’alarme pour la protection. Il garde un peu d’espoir et rappelle que les populations ont toujours été cycliques. «Je me souviens de discussions avec mon grand-père. On a déjà arrêté la chasse. Le caribou marche beaucoup. Parfois, le troupeau est loin dans la toundra.»