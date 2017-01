Les meilleurs (et les pires!) looks du tapis rouge des Golden Globes 2017

Les vedettes étaient nombreuses à fouler le tapis rouge des Golden Globes ce dimanche à Hollywood.

La cérémonie prestigieuse, qui récompense les artistes et artisans du cinéma et de la télévision, est aussi l’occasion idéale pour le gratin hollywoodien de se pavaner dans les créations luxueuses des designers les plus réputés du monde.

Voici donc tous les looks de la soirée animée par l’humoriste Jimmy Fallon.

Hailee Steinfeld AFP

Susan Geston Bridges et Jeff Bridges AFP

Mel Gibson et Rosalind Ross AFP

Chris Pine AFP

Keith Urban et Nicole Kidman AFP

Naomie Harris AFP

Ryan Gosling AFP

Kristen Wiig AFP

Connie Britton AFP

Viola Davis AFP

Eddie Redmayne AFP

Casey Affleck AFP

Jessica Chastain AFP

Reese Witherspoon AFP

Naomi Campbell AFP

Blake Lively AFP

Chrissy Teigen et John Legend AFP

Donald Glover AFP

Evan Rachel Wood AFP

Emma Stone AFP

John Travolta et Kelly Preston AFP

Chrissy Teigen AFP

Sofia Vergara AFP

Gillian Anderson AFP

Matt Bomer AFP

Heidi Klum AFP

Michael Keaton AFP

Winona Ryder et Scott Mackinlay Hahn AFP

Isabelle Huppert AFP

Monica Bellucci AFP

Gal Gadot AFP

Brie Larson AFP

Rachel Bloom AFP

Kurt Russell et Goldie Hawn AFP

Anna Kendrick AFP

Zoe Saldana AFP

Maisie Williams AFP

Issa Rae AFP

Sophie Turner AFP

Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, Sistine Stallon, Scarlet Stallone et Sophia Stallone AFP

Julia Louis-Dreyfus AFP

Sienna Miller AFP

Janelle Monae AFP

Sarah Paulson et Amanda Peet AFP

Iggy Pop AFP

Keith Stanfield AFP

Thandie Newton AFP

Riley Keough AFP

Carrie Underwood AFP

Claire Foy a AFP

Justin Timberlake et Jessica Biel AFP

Busy Philipps AFP

Michelle Williams AFP

Judith Light AFP

Felicity Huffman AFP

Drew Barrymore AFP

Olivia Culpo AFP

Millie Bobby Brown AFP

Chrissy Metz AFP

Priyanka Chopra AFP

Amy Adams AFP

Joel Edgerton AFP

Natalie Portman AFP

Matt Duffer et Ross Duffer AFP

Trace Lysette AFP

Jeremy Renner AFP

Jay Duplass AFP

Lola Kirke AFP

Karrueche Tran AFP

David Harbour AFP

Kristin Cavallari AFP

Kristen Bell AFP

Regina King AFP

Teresa Palmer AFP

Emily Ratajkowski AFP

Mandy Moore AFP

Felicity Jones AFP

Lily Collins AFP