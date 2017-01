L’innovation au service de Gaspé

GASPÉ | Une entreprise gaspésienne fondée par un ancien professeur de cégep a l’ambition de devenir un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de freins pour éoliennes.

Après cinq ans de recherche et développement et 3 millions $ d’investissements, la petite entreprise a développé deux matériaux de friction utilisés pour concevoir une douzaine de modèles de plaquettes de frein pouvant être installées sur les éoliennes des géants de l’industrie, notamment Gene­ral Electric (GE), Vestas, Gamesa et Siemens. Reste maintenant à les convaincre d’adopter son produit.