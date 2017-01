Maripier Morin se joint à Accès illimité

Maripier Morin se joint à Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion pour la 7e saison d’Accès illimité, qui débute le 29 janvier à TVA. Son premier invité sera P.K. Subban, alors que Safia Nolin et Rachid Badouri seront aussi de l’émission.

Le duo serait désormais un trio. Cette nouvelle opportunité pour l’animatrice s’inscrit dans une volonté de TVA d’ajouter plus d’épisodes à la prochaine saison, qui en comptera 13. Puisque l’horaire d’Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion est déjà chargé, ils ont recruté Maripier Morin en renfort, quelques semaines après la fin de son mandat à La Voix Junior.

«J’ai animé le tapis rouge du Gala Artis avec Jean-Philippe [Dion] et ç’a super bien fonctionné. On avait une belle chimie, confie-t-elle, à l’autre bout du fil. Nous sommes vraiment différents tous les trois. Alors je pense que ça apporte quelque chose de nouveau.»

Maripier Morin avait accueilli l’équipe d’Accès illimité dans son intimité l’année dernière. «Je suis l’émission depuis le début. Les entrevues de fond, ç’a toujours été quelque chose que j’aimais faire. Et avec Accès illimité, on a du temps pour le faire, ce qui est rare en télé aujourd’hui.»

En plus d’Accès illimité, Maripier Morin est à la barre de l’émission 99 envies d’évasion au canal Évasion, elle mène son talk-show Maripier à Z, collabore à Code F à Vrak et, à la radio, à Éric et les Fantastiques sur les ondes d’Énergie. L’animatrice est aussi le visage québécois de Revlon.

«Je me le fais toujours demander. Mais je fais des projets qui me tentent. Je n’ai pas de plan de match, ni de ligne directrice. On est dans un petit marché et je ne sais pas combien d’années je vais avoir comme ça. Il faut que j’en profite.»