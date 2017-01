Résolution de plusieurs en ce début d’année, vouloir atteindre et maintenir un poids santé est bien plus qu’une question d’esthétique. Pourtant, charmés par les promesses de certaines diètes plutôt incongrues, plusieurs mettent parfois leur santé en péril pour éliminer quelques livres. Peut-on perdre du poids sainement tout en conservant une santé optimale? Voici mes conseils pour y arriver!

Manger plus souvent de plus petites quantités permet de maintenir efficace le métabolisme. Ce mode alimentaire est également synonyme de vitalité et d’énergie.

La répartition énergétique suggérée

Déjeuner tous les jours

Le déjeuner est un incontournable. On suggère de le prendre dans les 30 à 45 minutes suivant le réveil. Les protéines, souvent omises lors de ce repas, sont essentielles. Œufs, noix, yogourt grec et autres produits laitiers, beurre de noix ou d’arachides sont à inclure au menu matinal!

Respecter l’assiette équilibrée

Simple et facile à appliquer, le concept de l’assiette équilibrée propose de garnir la moitié de son assiette de légumes. La moitié restante sera donc divisée en deux parties égales: un quart réservé aux produits céréaliers et l’autre quart aux protéines, animales ou végétales.

Être bien hydraté

On confond parfois la sensation de soif avec le sentiment de faim. Assurez-vous de boire 1 ml de liquide par calorie consommée, soit en moyenne de 2 à 2,5 litres par jour. Tous les liquides y contribuent, mais l’eau s’avère un choix judicieux dans un ­processus de perte de poids. Les calories liquides (jus, laits frappés, cafés sucrés, etc.) entravent le processus de perte de poids puisqu’elles n’offrent pas le soutien des calories solides. En d’autres mots, mieux vaut manger ses calories que les boire.

Écouter sa faim réelle

Pourtant gage de succès, il peut être difficile, pour certains, de bien distinguer les signaux de faim et de satiété. Si la faim réelle se manifeste par des gargouillis à l’estomac, un manque d’énergie ou un mal de tête, la faim psychologique se traduit plutôt par une envie de manger. Pour perdre du poids, il faut cesser de manger en l’absence de faim et redécouvrir ses signaux de satiété. À cette fin, manger en pleine conscience, soit en savourant pleinement chaque bouchée, est une stratégie de choix!

L’embonpoint et l’obésité peuvent avoir des conséquences majeures sur la santé. On pense notamment aux maladies cardiovasculaires, mais également au diabète de type II et à certains types de cancer (côlon et sein). En plus de causer certaines limitations, ces pathologies peuvent malheureusement mener à des décès­­ prématurés.

