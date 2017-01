Pharrell endure une entrevue pénible comme un pro aux Golden Globes 2017

Oups! Le direct peut parfois être inconfortable pour certains artistes, surtout quand l’animatrice se trompe dans ses notes.

Alors qu’il foulait le tapis rouge, Pharrell Williams a été intercepté par Jenna Bush Hager qui, en plus de «tripoter» l’artiste multidisciplinaire de manière un peu trop soutenue, s’est trompée quand elle lui a demandé comment il se sentait d’être nommé pour son implication dans Hidden Fences.

Le hic?

Pharrell est nommé dans la catégorie «meilleure musique originale» pour le film Hidden Figures. L’animatrice a malheureusement confondu le film mettant en vedette Taraji P. Henson, Janelle Monáe et Kevin Costner et Fences, long métrage dans lequel se partagent la vedette Denzel Washington et Viola Davis.

Comme un pro, Pharrell est demeuré de glace. Les internautes, par contre, ont remarqué la bourde de la journaliste.