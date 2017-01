Photos souvenirs: Claude Dubois

Succès et voyages Photo d'archives

Début des années 1970. L’auteur-compositeur-interprète avait déjà remporté plusieurs prix après avoir lancé en 1966 un premier album solo sur lequel on retrouve notamment J’ai souvenir encore. En pleine gloire, le chanteur roulait aussi sa bosse en voyage à travers­­ le monde. Il revint de ses nombreux périples en 1972.

Animateur Photo d'archives

Claude Dubois recevait le chanteur grec Demis Roussos (sur la photo) à l’émission Showbizz qu’il animait à Télé-Métropole (TVA) en 1975 (et 1976). Alors âgé de 28 ans, Dubois comptait déjà plus de 10 ans de carrière et de grands succès tels que Comme un million­­ de gens, Femmes de rêve, L’Infidèle et Bébé Jajou Latoune.

Nombre d’albums Photo d'archives

En 1975, il y a plus de 30 ans. Le chanteur avait déjà lancé huit albums, dont le premier, en 1959, au sein du groupe country-western Les Montagnards, alors qu’il était un jeune ado. Dubois n’était pas près de s’arrêter. Jusqu’en 2000, il lancera un nouvel album presque chaque année.

Zéro Janvier Photo d'archives

Le chanteur montrait fièrement l’affiche de son spectacle Claude Dubois... Tel quel! en 1980. L’année précédente, il avait rem­porté le Félix de l’interprète­­ masculin de l’année au tout premier Gala de l’ADISQ, pour Le Blues du businessman de Luc Plamondon et Michel Berger, qu’il interprétait dans la peau de Zéro Janvier dans l’opéra-rock Starmania.

Sortie Dubois Photo d'archives

En spectacle au Colisée­­ de Québec, à l’automne 1982, une année charnière pour Dubois qui venait de purger une sentence de trois ans pour possession et trafic de cocaïne et remportait cinq trophées Félix pour son album au titre évocateur.