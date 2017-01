Plein air et restos

Lac-Beauport est une destination prisée des amateurs de plein air qui profitent de l’hiver sur la montagne, dans les sentiers et sur le lac gelé, avant ou après avoir fait le plein d’énergie à l’une des bonnes tables des environs.

Chez Boub Photo courtoisie

Amenez toute la famille!

Il n’y a aucune gêne à entrer Chez Boub (840, boul. du Lac) en habit de neige et les bottes de ski aux pieds. Dans ce restaurant familial, vous faites comme chez vous! Rénové il y a un an et offrant un local d’amusement pour les enfants, l’établissement a garni son menu de plats aimés à la fois des petits et des grands. Burgers, sandwichs, poutines, pâtes et poulet figurent à la carte, sans oublier les pizzas maison (choix de pâte mince ou épaisse), dont six nouvelles saveurs. La Fondue suisse, la M. Séguin, la Poireaux, la Smoked meat deluxe, la Brie et la San Pancho vous feront encore plus apprécier l’hiver. La nouvelle section de produits maison permet même de savourer un spaghetti, une pizza, une lasagne, un pâté et autres délices chez vous.

Le Batifol Photo courtoisie

Profiter de la vie

Son nom l’évoque bien, les clients s’arrêtent au Batifol (995, boulevard du Lac) pour profiter de la vie et, en cette période, savourer le menu d’hiver. Jusqu’au mois d’avril, le restaurant ajoute à ses classiques des plats réconfortants saisonniers. Imaginez déguster un filet mignon de bœuf AAA à la Saint-André (photo), une joue de bœuf braisée, des ris de veau, de la morue croûtée à la noisette et ragoût de poireau ou le boudin noir biologique maison pendant qu’il neige à gros flocons dehors ou que le givre s’empare des fenêtres. Quel bonheur à savourer! Passez aussi à la succursale de Beauport, située au 3401, boulevard Sainte-Anne.

Café Sibéria Photo courtoisie

Pause relaxante

À l’entrée de Lac-Beauport, mais sur le territoire de Charlesbourg, le Café Sibéria (639, boul. du Lac) ouvre ses portes à tous. Niché dans une chapelle sur le site de Sibéria Station Spa, il s’agit du café le plus relax en ville! Prenez soin de vous en savourant un plat concocté par Nourcy ou La Serre, tout en admirant la nature. Choisissez parmi l’une des options santé comme la salade Omega-3 de la mer (photo), sur laquelle repose un gravlax de saumon. Ou laissez-vous tenter par un sandwich, dont le Nourcy (ciabatta maison, jambon romarin, chutney canneberges, brie de Portneuf, etc.) ou une planche de fromages, charcuteries et terrines à partager.

Pizz’art Photo courtoisie

Réconfortantes pizzas

Après une journée en plein air, les créations de Pizz’art (990, boul. du Lac, local 200) seront certainement les bienvenues. Avec leur croûte aérienne et croustillante débordante de garniture, des pizzas comme La Bête (Hercule de Charlevoix, oignons confits, pleurotes marinés de Charlevoix, tataki de bœuf vieilli 55 jours) et la St-Dunstan (sauce à la crème, emmenthal, pommes de terres rôties, oignons, chair de saucisse de Ils en fument du bon), redonnent de l’énergie! Surveillez aussi l’arrivée prochaine de la pizza concoctée par le chef Arnaud Marchand de Chez Boulay – bistro boréal. Dégustez-les sur place (aussi aux Halles de Sainte-Foy) ou apportez la pizza de votre choix précuite, à la maison. Croûte sans gluten disponible.

Archibald Photo courtoisie

Comme au chalet

Le restaurant-microbrasserie Archibald (1021, boul. du Lac) plonge ses clients dans l’ambiance d’un grand chalet, où la nature semble s’être emparée du décor. C’est aussi vrai sur la terrasse chauffée, entourée de grands pins, alors qu’il neige à plein ciel. La soupe à l’oignon gratinée parfumée à la bière Valkyrie, l’os à moelle de bœuf Highland surmonté de champignons sauvages, le jarret d’agneau sauce vin rouge et épices ou la joue de bœuf braisée à la bière Tite’Kriss (photo) ajoutent de la saveur à ces moments magiques partagés entre amis autour d’une bonne bière. D’ailleurs, la Valkyrie (7 %), une «lager de style bavarois, avec sa robe cuivrée et ses arômes prononcés de caramel et de houblon épicé», mettra un baume sur le froid de l’hiver.