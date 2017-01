Que signifie vraiment la baisse de désir dans le couple?

J’ai 42 ans et je suis en couple depuis cinq ans. Nous sommes une famille recomposée avec quatre enfants. Mon conjoint en a deux en garde partagée et moi deux en garde complète puisque leur père est décédé d’un infarctus à l’âge de 38 ans. Un an après je faisais la connaissance de mon conjoint actuel.

Nous avons emménagé ensemble car la fusion était totale et nous sentions que le partage du quotidien serait un plus à notre vie. Nos enfants se sont vites bien entendus et notre bonheur était total. Mais après quatre ans d’une paix sans nuages, j’ai commencé à ressentir une lassitude dans mes relations sexuelles.

Depuis plusieurs mois je n’ai plus envie d’avoir de rapprochements. Non pas que je n’aime plus mon conjoint, mais je ne ressens plus l’envie de faire l’amour avec lui. Il s’en est rendu compte et m’a demandé si j’avais rencontré quelqu’un d’autre? Comme ce n’est pas le cas, j’ai vite calmé ses angoisses. Mais ça n’a pas ravivé mon désir de lui. Depuis, comme je ne veux pas trop l’inquiéter, je me force à faire l’amour de temps en temps mais le cœur n’y est pas.

La situation s’envenime, car plus il insiste, moins j’ai envie de faire l’amour. C’est difficile pour moi d’aborder le sujet car j’ai peur de le blesser. En même temps je sens bien que je ne pourrai pas mentir comme ça longtemps. Comme j’ai toujours été une femme discrète au plan sexuel, j’aurais besoin d’un conseil pour apprendre à m’ouvrir. Dans ma tête à moi, la sexualité ça se vit mais ça ne s’explique pas. Et quand on n’a plus de désir, c’est pour moi le signe évident qu’on s’éloigne.

Encore amoureuse

Et bien si vous êtes encore amoureuse, il va falloir chercher pourquoi vous êtes incapable d’aborder ce sujet avec votre conjoint. C’est d’autant plus important que vous aimez encore votre conjoint et qu’il va falloir trouver les raisons de cet baisse de libido. Il se peut que ce soit l’expression d’un malaise dans le couple qui a à voir avec la sexualité et qui résulterait d’une absence de franchise de votre part sur des façons de faire de votre conjoint qui ne vous ont jamais plu mais que vous acceptiez pour ne rien bousculer. Mais il se peut aussi que ça n’ait rien à voir avec la sexualité. Existe-t-il certains griefs non exprimés entre vous deux? Avez-vous des difficultés professionnelles qui vous perturbent? Seriez-vous en pré-ménopause? La phase d’amour passion serait-elle dépassée? Considérez-vous plus votre conjoint comme un époux protecteur que comme un amant? Comme vous voyez le spectre est large et ce signal d’alarme vous indique que vous devez, à deux, revisiter votre relation en profondeur si vous désirez la clarifier.