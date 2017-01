Quelques bonnes résolutions pour 2017

À chaque début d'année, en janvier, nous voulons changer certaines mauvaises habitudes de vie. On veut, par exemple, arrêter de fumer, boire moins d'alcool, aller s'entraîner, manger moins de sucre, etc. Qu’elles soient tenues sur toute la ligne, à moitié respectées ou vite oubliées, les résolutions de début d’année sont toujours amusantes à entendre.

Voici donc pour vous et juste pour le plaisir, des suggestions de «résolutions-vins» pour le nouveau millésime 2017 qui vient à peine de débuter! Ces conseils et/ou recommandations devraient agrémenter vos soirées dégustations, mettre vos bouteilles en valeur et peut-être même vous permettre d’empêcher le détestable mal de bloc de lendemain de veille difficile.

Les rouges au frigo

Ça fait des lunes que je vous parle de la règle du 30/30. Assurez-vous de la pratiquer chers amoureux de la divine bouteille! Mettez toujours vos vins rouges une trentaine de minutes au frigo avant de les déguster. Essayez de roder entre 15 et 17 degrés pour leur service. Il ne faut pas les verser à la température ambiante qui est de 21-22 degrés. Trop chaud, le boisé et l’alcool seront dominants, vous croirez presque boire de l’encre et ce ne sera pas trop, trop agréable... Mettez simplement vos rouges 30 minutes au frigo avant de les déguster et sortez vos blancs du frigo 30 minutes à l'avance avant de les consommer.

Essayez de ne pas acheter le même vin semaine après semaine, car après tout, est-ce qu’on mange de la lasagne ou du pâté chinois tous les jours? Surprenez vos papilles en diversifiant vos achats de bouteilles. Soyez curieux en essayant des produits issus de cépages qui sortent des sentiers battus, de régions viticoles différentes, mais aussi de producteurs peut-être un peu moins connus.

Gardez vos démodés «verres à moutarde» pour boire de l'eau (ou du jus de raisin non fermenté!) et mettez la main sur des «vrais verres» à dégustation. Votre choix pourrait s'arrêter sur les classiques verres INAO, les efficaces Expert Tasting de Spiegelau ou les excellents Riedel de la série Ouverture. Fouillez en boutiques spécialisées, précieux lecteurs, et vous trouverez assurément chaussure à votre nez!

Boire de l’eau

Avant de vous souhaiter une superbe année (sous le signe de la santé!), je vous propose une dernière bonne habitude à ne pas oublier. Vous allez peut-être rigoler, mais c'est trop vrai. Buvez beaucoup d'eau et ayez toujours un petit quelque chose dans le ventre lors de vos soirées de dégustation. Grignotez un brin en fin de soirée avant d'aller vous coucher en n'oubliant surtout pas de boire un à deux gros verres d’eau.

C’est vrai, lors de vos soirées en tête à tête ou entre amis, vous consommez de l'alcool, vous avez du plaisir, vous rigolez, vous parlez fort et vous oubliez de vous hydrater de quelques bonnes gorgées d'eau. Au jour levant, ce n’est pas la fête et un bon mal de tête est de la partie. En buvant de l’eau en ciboulot (et pas trop de vin!) et en ne vous couchant pas le ventre vide, vous diminuerez vos chances d'avoir à subir un lendemain de veille quelque peu cahoteux.

Heureuse année 2017 à vous, les amis!

Le vin de la semaine

Pizza, pastas, bruschettas et foccacia lui iront comme un «grand»

Ce rouge du Golden State américain est un des favoris de ma petite sœur. Elle aime son profil goûteux, moderne, juteux et bien fourni ainsi que ses saveurs persistantes et affirmées. Sa signature quelque peu «Nouveau Monde» et son fruité juste, mais bien présent, feront craquer plusieurs papilles! Prenez note que seulement une soixantaine de succursales en ont en stock, alors fouillez sur le site de la SAQ avant de vous déplacer.

Photo courtoisie