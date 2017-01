Shaun Bily pour relancer une offensive au neutre

VAL-D’OR | Handicapé par les blessures depuis la catégorie midget et relégué vers un rôle de soutien chez les Otters d’Érié (OHL), Shaun Bily souhaite relancer sa carrière chez les Remparts de Québec.

«Les Otters logent à nouveau parmi les puissances de l’OHL cette saison et Érié n’était plus l’endroit propice à mon développement», estime l’attaquant de 18 ans qui a atterri dans la toundra valdorienne en fin de soirée samedi.

Durant son séjour de trois saisons aux abords du grand lac, Bily a eu la chance d’évoluer aux côtés des Connor McDavid, Dylan Strome, Alex DeBrincat. Dans le hockey mineur, il avait également partagé un vestiaire avec Igor Larionov fils pendant deux saisons au hockey mineur.

«C’est spécial! Tu apprends beaucoup à surveiller ces joueurs exceptionnels durant les séances d’entrainement et les matchs. «Par ailleurs, après avoir joué ensemble chez le Honeybaked de Detroit, Igor et moi on s’était perdu de vue au cours des dernières. Ça demeure un bon ami.»

BILAN DE SANTÉ

Soumis au ballotage par la formation américaine de l’OHL il y a quelques jours, Bily a été ignoré par toutes les équipes du circuit Branch.

Son dossier médical épais comme une rondelle a sans doute effrayé quelques formations. Les Diables rouges, qui ont maintes fois recyclé du talent de l’OHL, lui ont tendu une perche via son agent.

«Dans les rangs midgets, j’avais reçu une fracture de la cheville. Ça n’avait pas empêché les Otters de me réclamer en 3e ronde (45e choix) à la séance de repêchage (2014). Ce fut difficile à mon année recrue. L’an dernier, j’ai subi une luxation de l’épaule, blessure qui a requis une intervention chirurgicale. Je n’ai pas eu l’occasion de démontrer mon savoir-faire», affirme le natif de la Pennsylvanie, limité à 79 parties (7 buts, 14 aides) en deux saisons et demie chez les Otters.

DES OUVERTURES

En santé, Bily sera employé dans plusieurs sauces par l’entraineur Philippe Boucher à la recherche d’une étincelle offensive depuis le retour de la pause de Noël.

«Je suis emballé à l’idée de joindre les rangs des Remparts. Je suis déjà allé à Québec pour participer au tournoi pee-wee. Je devais défendre les couleurs des Rangers de New York (une sélection de joueurs étoiles) à cette compétition, mais notre équipe du New Jersey avait été invitée et j’étais resté fidèle à mes coéquipiers et mes entraineurs. Nous n’avions pas connu de succès alors que les Rangers avaient tout gagné!»



MONTPETIT SUR UN NUAGE

Samedi, Étienne Montpetit est devenu le cinquième gardien de l’histoire de la LHJMQ à compter un but.

Les Foreurs se défendaient en désavantage numérique quand les Remparts ont projeté la rondelle au fond du territoire ennemi. Deux attaquants des Diables rouges se sont mêlés dans leurs tracés de récupération, laissant la ligne du centre devant Montpetit grande ouverte.

«Compter un but, c’est le rêve de tous les petits gardiens (du hockey mineur). C’était évidemment mon premier depuis le début de carrière! », a lancé la jeunesse masquée de 19 ans des Foreurs de Val-d’Or toujours aussi excitée que la veille.

«Je n’ai jamais vraiment pratiqué à lancer la rondelle dans l’autre but, mais quand j’ai vu l‘opportunité, j’ai essayé et cela fonctionné!», a ajouté Montpetit, qui est devenu le centre d’attraction de ses coéquipiers après sa réussite. «J’étais excité et les émotions ont grimpé. Je vais conserver précieusement cette rondelle!»

François Brassard conserve le premier rang des buteurs parmi les gardiens avec deux. Des filets réussis durant la saison 2014-15. Brassard avait compté son premier dans l’uniforme des Screaming Eagles du Cap-Breton (contre les Remparts de Québec) et son deuxième au bénéfice des Olympiques de Gatineau.

Antoine Lafleur, Maxime Gougeon et Peter Delmas ont également touché la cible depuis 2005.



3E ARRÊT POUR GRAASKAMP

Charlie Graaskamp a disputé son premier match sous les couleurs des Foreurs de Val-d’Or dimanche après-midi. Ironiquement, c’est au Centre airCreebec qu’il avait joué sa première partie dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec, le 16 octobre 2015. Graaskamp avait enfilé deux buts ce soir-là!

À l’exemple d’une demi-douzaine de joueurs, le nom du patineur originaire d’Eau Claire (Wisconsin) a été soumis au ballotage vendredi par les Voltigeurs de Drummondville.

«Le départ de Joey Ratelle (vers Chicoutimi) avait été le premier signal du virage jeunesse des Voltigeurs. Ensuite, quand j’ai vu partir Anthony Dumont-Bouchard, Alex Barré-Boulet, Frédéric Aubé, je savais que mes jours étaient décomptés», a émis le grand blond de 20 ans.

Après avoir compilé une fiche de 20 buts et 25 mentions d’aide en 57 parties à Québec et Drummomndville en 2015-16, Graaskamp a vécu un automne plus tranquille (9 buts, 18 aides, différentiel de -18 en 27 parties.) Il est toutefois étonnant que les Voltigeurs aient lancé la serviette puisqu’ils avaient refilé un choix de 2e ronde aux Québécois pour les services de Graaskamp.

«Je n’ai pas encore abandonné mon rêve de jouer chez les professionnels. On verra bien comment la deuxième moitié de saison se déroulera à Val-d’Or. Qui sait, peut-être surprendra-t-on lors des séries éliminatoires!»