Shopping gourmand

Ouverture de Chez Boulay - comptoir boréal

Près de cinq ans après l’ouverture de Chez Boulay - bistro boréal, voilà que le comptoir boréal ouvre ses portes au 42, de la côte du Palais. Les gourmands y dénicheront des pâtisseries aux saveurs d’ici, des sandwichs, salades et paninis fraîchement préparés, puis des mets sous vide à emporter, mettant en valeur les produits du terroir. Ils en profiteront sûrement pour acheter des huiles, des épices et des vinaigres réunis dans la section épicerie.

Le Kombucha de Monsieur T.

Monsieur T. fabrique et offre désormais son délicieux kombucha à sa clientèle. Quelle bonne idée pour amorcer l’année sur une note santé! Cette boisson acidulée d’origine mongole obtenue grâce à une culture de levures est naturellement pétillante et rafraîchissante, en plus de posséder mille et une vertus santé. Le kombucha aux saveurs de Monsieur T. est le résultat d’une coopération avec MABRASSERIE Coopérative brassicole de Montréal et du savoir-faire du spécialiste Sébastien Bureau.

La Fromagerie L’Ancêtre innove

Le premier cheddar biologique pasteurisé contenant 50 % moins de sel, sans gluten, sans substances laitières modifiées, sans présure animale et fait de lait pur canadien à 100 %, vient d’être créé par la Fromagerie L’Ancêtre de Bécancour. Le St-Grégoire offre un bon goût de cheddar doux, une texture crémeuse et peut se garder jusqu’à six mois au réfrigérateur. Rappelons que l’année 2016 a été synonyme de succès pour cette fromagerie qui a gagné 23 prix pour 10 de ses produits dans trois concours canadiens et internationaux.

Food Trip To Italy

Après huit pays en vedettes, 10 000 boîtes livrées, 3000 clients, 615 villes distribuées, Food Trip To..., la boîte découverte qui fait voyager, souffle sa première bougie! Afin de souligner cet anniversaire, l’entreprise propose la boîte Food Trip To Italy, qui contient les coups de cœur de Stefano Faita, en vente à la grandeur du Canada. Commandez une boîte (37,90 $ + taxes) ou abonnez-vous (www.FoodTripTo.com) pour voyager six fois par année à travers les saveurs d’autour du monde.

NATURONEY

L’entreprise Les Ruchers Promiel lance sa toute nouvelle gamme de 11 miels, dont cinq biologiques, appelée NATURONEY. Désireuse de réintroduire le miel dans les habitudes de consommation des familles, elle propose d’abord des miels classiques, offerts dans un contenant pratique, dont le miel de verge d’or et celui de bleuet du Québec. Ensuite, elle offre des miels de dégustation monofloraux et non pasteurisés vendus dans des pots en verre, dont le miel de menthe et le miel de faux poivrier. Finalement, elle propose les produits d’apithérapie, soit le pollen et la gelée royale, dégustés à des fins diététiques et thérapeutiques. Disponibles chez Costco, dans les magasins de produits naturels, chez Métro et IGA.

Les sauces de La Pimenterie à Québec

Les amateurs de sauces piquantes ont désormais sept sauces de La Pimenterie, maintenant offertes à Québec et ailleurs en région, à se mettre sous la langue. Rehaussez vos plats et cocktails avec la Vertigo (lime et coriandre), la Cold Turkey (canneberges et épices boréales), la Newton (pomme et chipotle), la Colonel (moutarde et bière), la Royal Bourbon (épices et bourbon) la Fumisterie (bières noires et café) et à la Bollywood (cari et sirop d’érable).