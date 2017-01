Tour de ski: Alex Harvey 7e en Italie

Alex Harvey a fourni un effort louable, mais l’ampleur du défi a eu raison de lui et il a complété le Tour de ski au septième rang, aujourd’hui à Val di Fiemme en Italie, au terme de la poursuite de 9 km au sommet de l’Alpe Cermis.



Le Russe Sergey Ustiugov a achevé son entreprise de démolition en remportant l’ultime épreuve en 30 min 27 s et il devient le seul en 11 éditions de ce Tour à avoir porté le maillot jaune de meneur du début à la fin. Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby lui a cédé 62 secondes et le Suisse Dario Cologna, qui a résisté à l’assaut de ses poursuivants, termine troisième avec un retard de 1 min 19 s.



«Ce fut quand même une bonne journée pour moi, mais ce n’est pas un terrain qui m’avantage si je me compare aux petites chèvres de montagne!», a illustré à la blague Harvey, qui a tout de même posé aux côtés de Ustiugov et Sundby sur le podium en vertu de sa troisième place au tableau des sprints de bonification.



8e km fatal



Sixième du jour à s’élancer avec une dette de neuf secondes sur le Français Maurice Manificat et le Finlandais Matti Hekkinen, Harvey a provoqué l’impossible dans l’espoir de ravir la troisième marche du podium au Suisse Dario Cologna. Le Québécois a rejoint Manificat et Hekkinen dans le deuxième kilomètre et le trio a même rétréci l’écart de 32 à 17 secondes derrière Cologna au septième kilomètre.



Le huitième kilomètre a cependant été fatal pour Harvey. Dans la portion la plus pentue de cette ascension de 3,5 km, où le pourcentage d’inclinaison atteint les 28%, le Québécois a vu ses alliés du moment lui fausser compagnie. Pire encore, le Suédois Marcus Hellner, portant le dossard no 7, est passé à ses côtés pour le laisser seul avec ses projets.



«J’ai essayé. Même que c’est mon meilleur résultat à vie dans cette montée en réussissant le 14e chrono du jour. C’est juste que les deux gars devant moi ont eu le premier et le deuxième chrono», a résumé l’athlète de Saint-Ferréol, qui se dit satisfait malgré tout de l’issue de cette difficile série de courses, rappelant son troisième rang de la poursuite de 15 km de mercredi.



«Si on enlève la journée d’aujourd’hui, ça demeure quand même un bon Tour pour moi. La journée d’aujourd’hui, ce n’est pas vraiment du ski de fond. Par exemple, Ustiugov gagne le Tour, mais il a le 20e chrono aujourd’hui. Ça veut dire que le meilleur skieur au monde est seulement 20e aujourd’hui! C’est une épreuve unique et ce sont les petits gabarits qui s’en sortent bien.»



Meilleur résultat



Cette septième position représente le meilleur résultat du Québécois dans la courte histoire de ce Tour de ski. Il avait terminé 14e l’an dernier et n’avait pu compléter les trois éditions précédentes, incapable de s’attaquer à ce violent exercice en raison de problèmes de circulation sanguine aux jambes.

Poursuite 9 km Val di Fiemme

Résultats

1— Sergey Ustiugov, Russie, 30 min 27 s, 7 s

2— Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 1 min 2 s, 9 s

3— Dario Cologna, Suisse, + 1 min 19 s, 1 s

4— Maurice Manificat, France, + 1 min 26 s, 9 s

5— Matti Hekkinen, Finlande, + 1 31,3 s

6— Marcus Hellner, Suède, + 2 min 5 s, 8 s

7— Alex Harvey, Canada, + 2 min 39 s, 7 s

Tour de ski

Classement final (7 étapes)

1— Sergey Ustiugov, Russie, 3 h 24 min 47 s, 9 s

2— Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 1 min 2 s, 9 s

3— Dario Cologna, Suisse, + 1 min 19 s, 1 s

4— Maurice Manificat, France, + 1 min 26 s, 9 s

5— Matti Hekkinen, Finlande, + 1 min 31 s, 3 s

6— Marcus Hellner, Suède, + 2 min 5 s, 8 s

7— Alex Harvey, Canada, + 2 min 39 s, 7 s