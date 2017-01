Tout sur l'imam qui a reçu les Trudeau au jour de l'An

Que Justin Trudeau prenne souvent des vacances, qu’il voyage sur l’avion du gouvernement, (c’est la règle de la GRC), que sa famille l’accompagne, que l’État ramasse une partie de la note, rien de tout cela ne m’empêche de dormir les poings serrés.

Pourquoi un premier ministre n’aurait-il pas le droit de concilier famille et travail ? Quand on est premier ministre, on est premier ministre 24 heures par jour, sept jours par semaine pendant quatre ans.

Être premier ministre exige des sacrifices immenses pour les familles. N’oublions pas que les Trudeau ont trois jeunes enfants.

Mais, et il y a un gros mais en lettres néon qui flashent, en acceptant un séjour gratuit sur l’île privée d’un des hommes les plus riches et influents au monde, l’Aga Khan, le premier ministre a erré.

Rien à voir avec la religion.

Une véritable amitié

On fait un grand cas du fait que l’Aga Khan soit un leader musulman mais la relation des Trudeau avec ce philanthrope de carrière n’a strictement rien à voir avec la religion. Tout comme la religion de l’Aga Khan n’a strictement rien à voir avec l’islam responsable des atrocités font tapissent les pages de nos journaux.

C’est une amitié familiale qui remonte à loin. Pierre Trudeau comptait l’Aga Khan parmi ses amis intimes. Quand il est mort, l’Aga Khan, Jimmy Carter et Fidel Castro ont été porteurs du cercueil.

Même Stephen Harper, pas un défenseur de l'intégrisme religieux, lui a donné une citoyenneté canadienne honoraire en 2009, un privilège rarissime accordé seulement à Nelson Mandela, le Dalaï Lama, Raul Wallenberg, Aung San Suu Kyi et la jeune Malala Yousafzai.

Éclaircissons tout d’abord cette histoire de religion. L’Aga Khan est le chef spirituel héréditaire d’une dizaine de millions de musulmans ismaéliens nézaris, une secte chiite plus portée sur l’ésotérisme et le mysticisme que sur les Aka-47.

Ils ne prennent pas le Coran à la lettre. Leur maxime est révélatrice : ‘Rien n’est vrai, tout est permis’. Et ils sont persécuté par l’islam fondamentaliste.

L’actuel Aga Khan, Karim IV, est un homme du monde, né en Suisse mais de citoyenneté britannique. La reine Elizabeth II lui a conféré le titre d’Altesse à la mort de l’Aga Khan III, son grand-père.

Philanthrope et playboy

L’homme, raffiné jusqu’au bout des doigts, préfère le chapeau haute-forme et la casquette de marin au turban. Il est un des plus grands éleveurs de chevaux de course au monde et un fanatique de voile. Voile comme dans bateau...

Il a la réputation de courir les jupons... pas les tchadors !

Mais il est surtout connu pour ses bonnes œuvres.

Selon l’organisme de vérification indépendant Charity Navigator, sa fondation charitable, une des plus importantes au monde, serait au-dessus de tout soupçon. Et non, l’argent ne sert pas à construire des mosquées mais des maisons pour les pauvres, entre bien d’autres choses.

Mécène, en 2005, l’Aga Khan a dépensé 40 millions d’euros pour la préservation et conservation du domaine de Chantilly, le plus grand de France, avec son château parc, ses Grandes Écuries et la deuxième plus importante collection d’art ancien en France, après le Louvre. Même si le domaine appartient à l’État français.

Erreur sur la personne

Si vous persistez à croire que l’Aga Khan fait partie d’une cellule dormante d’Al Qaeda, ce qui suit devrait enfin vous convaincre qu’il n’en est rien.

Son père, le prince Ali Khan, a épousé la grande star d’Hollywood Rita Hayworth. Ils ont eu une fille, la princesse Yasmin Aga Khan, sa demi-sœur, une philanthrope qui vit à New York et qu’on voit souvent dans les pages de Paris Match. Elle consacre sa vie à lutte contre l’Alzheimer dont a souffert sa mère.

Alors, avant de dire que cette visite chez l’Aga Khan confirme que le premier ministre sympathise avec les djihadistes, mieux vaut s’informer.

Mieux encore, si quelqu’un peut bien ‘coacher’ Justin sur l’islam, c’est l’Aga Khan.

Les pieds dans les plats

Mais tout cette noblesse du cœur et du portefeuille ne rend pas le séjour de la bande à Justin, car il avait aussi des amis, sur l’île de ce richissime et généreux imam ‘new age’ acceptable. Surtout qu’on a créé l’impression qu’il fallait le cacher aux Canadiens. Et qu’il a raté l’inauguration des fêtes du 150e anniversaire de la Confédération pour cette raison.

Disons que ça regarde mal.

Je ne comprends pas pourquoi le premier ministre s’enfarge dans des histoires stupides d’apparence de conflit d’intérêt et de fréquentations bling bling parfaitement évitables. En politique, il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête et il y a des situations qu’on fabrique soi-même. Ses vacances chez l’Aga Khan font partie de la seconde catégorie.

Car, voyez-vous, la fondation de l’Aga Khan, aussi respectable soit-elle, reçoit des centaines de millions de dollars du Canada.

Cet épisode bahamien s’ajoute aux activités de levée de fond du premier ministre qui a ‘loué’ sa présence à des dîners avec des investisseurs chinois pour 1 500 $ par ‘invité’.

Pas nécessaire, pas utile

Justin Trudeau s’entête à ne pas voir qu’il gaspille sa crédibilité, source première du capital politique, sur de la pacotille qui brille. Deux choses l’une : ou bien il ne comprend pas pourquoi agir ainsi joue contre lui et son gouvernement, ou il pense que sa popularité va le porter au-dessus de ces écueils.

Et puis, peut-on blâmer les gens de se poser des questions quand ils entendent que le premier ministre du Canada a passé le jour de l’An chez un imam ? Ou chez un milliardaire quand il se dit défenseur de la classe moyenne ?

Sait-il que prendre des vacances sur le bras de milliardaires a fait beaucoup de tort à Nicolas Sarkozy et à Tony Blair ?