Un début de saison à tout casser

La quantité de neige phénoménale qui est tombée sur la région depuis trois semaines s’est littéralement transformée en or pour les trois grosses stations de ski du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est particulièrement le cas du côté du Mont-Édouard à L’Anse-Saint-Jean, alors que la direction parle déjà d’une année de tous les records jusqu’ici.

«Un début de saison incroyable. C’est du jamais vu en 27 ans, c’est extrême. On a battu tous les records imaginables de fréquentation pendant le temps des Fêtes. Si on ne double pas l’achalandage cette année, on ne sera pas loin», claironne le directeur du Mont-Édouard, Claude Boudreault.