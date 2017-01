Un espoir pour ceux qui sont atteints de leucodystrophie

L’idée de ce projet est de voir si on ne pourrait pas prendre les propres cellules souches du sang des enfants qui ont cette maladie-là et les transformer en cellules du cerveau. Puis les étudier pour pouvoir démontrer qu’il y a un problème de myélinisation. (...) Ensuite, les cellules seraient corrigées génétiquement et les réétudieraient pour montrer que les oligodendrocytes sont capables de myéliniser les neurones.

L’objectif ultime, c’est cela, mais il faut d’abord démontrer que notre hypothèse est bonne. Que quand on fait ça, on corrige l’anomalie qu’on voit. Ça se peut qu’on soit obligés de faire d’autres étapes avant de refaire la même chose et de le réinjecter dans le cerveau des enfants, mais ultimement, l’idée c’est de remplacer les cellules malades dans le ­cerveau des enfants.

Les cellules du cerveau sont les neurones et ce sont comme des fils électriques. Le corps cellulaire du neurone, c’est comme la plug et le fil électrique lui-même, le métal, c’est l’axone, comme on l’appelle, et le caoutchouc autour du fil électrique, c’est comme la myéline, donc ça protège et ça isole le neurone. Ça fait en sorte que l’électricité passe bien dans les nerfs du cerveau jusqu’aux bras et aux jambes. On pense qu’une grosse partie, c’est la protection. À un moment donné, les neurones ne sont pas bien protégés (...) et ils meurent. Donc, c’est ce qui fait qu’on pense que la maladie est ­progressive.