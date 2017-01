Un nouvel album inspiré par le hip-hop

Le musicien a déclaré avoir notamment écouté le travail de Chance the Rapper, de Donnie Trumpet, d’Earl Sweatshirt ou encore Vince Staples.

Pitchfork rappelle que l’année ­dernière, Cale avait sorti une ­nouvelle version de Music For a New Society avec un remaniement de l’album M:FANS. Son dernier ­album studio Shifty Adventures in Nookie Wood date de 2012.