Un tournoi qui change la donne

Kristian Vesalainen

De tous les espoirs de premier plan présents au Mondial junior, le gros attaquant finlandais a été celui qui a le plus déçu. Considéré comme un espoir du top 10 en début d’année, Vesalainen n’a pas été en mesure de convaincre les recruteurs lors du Mondial junior.

«Ce n’est pas une grosse déception, mais c’est clairement un joueur de qui on attendait plus», a mentionné un autre dépisteur qui a jugé «correct» le jeu de son compatriote Eeli Tolvanen, auteur de six points en six parties.