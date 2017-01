Une coiffeuse d’ici parmi les plus grands depuis 10 ans

La propriétaire du salon R&M, à Chicoutimi, est la preuve vivante que le métier de coiffeur peut mener les plus ambitieux d’entre eux aux quatre coins de la planète.

Bien implantée à Chicoutimi, Raymonde Moisan a participé à son dixième salon TrendVision, un réputé colloque international organisé chaque année qui regroupe les meilleurs coiffeurs et coiffeuses de la planète.

Seulement 2000 personnes y ont accès et le prix pour y entrer s’élève à plusieurs milliers de dollars. La coiffeuse, qui était à Berlin en 2016, est la seule de la région – et l’une des seules au Cana­da – à avoir sa place année après année parmi le gotha de la coiffure mondiale.

Même si elle ne participe pas aux compétitions officielles et se contente d’être spectatrice, il n’en demeure pas moins que la passion de Mme Moisan pour son métier a été reconnue par ses pairs il y a deux ans.

En 2015, elle a été choisie pour participer à une vidéo promotionnelle de la compagnie Wella – qui est derrière le salon TrendVision –, même si elle ne parle pas un mot d’anglais. Sa passion pour la coiffure a transcendé la barrière de la langue et elle a finalement été sélectionnée parmi 104 des meilleurs coiffeurs présents à Barcelone pour faire partie d’un film promotionnel présenté devant des milliers de ses collègues de partout dans le monde.

«J’ai passé devant la planète coiffure. Eux ne viennent pas d’un village. Ce sont des coiffeurs avec des salons à Londres, avec 80 employés. C’est là que je me rends compte de mon cheminement depuis 10 ans», avoue la coiffeuse qui a exploité un salon en Suisse pendant six ans avant d’ouvrir son établissement de la rue Bégin.

Avec les connaissances acquises auprès des meilleurs de la profession, Raymonde Moisan revient chaque fois de ses séjours avec la tête remplie d’idées de coiffures et à l’affût des dernières tendances. Et c’est en plein ce que sa clientèle régionale vient chercher dans son salon.

«Je n’ai pas le choix d’être dernier cri. Les gens de la région sont vraiment “in”. On a une belle clientèle qui vous laisse aller plus loin. Ici, on aime ce qui s’en vient, pas ce qui se passe maintenant. Il faut toujours avoir quelque chose de nouveau», confie la coiffeuse.