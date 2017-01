Une nouvelle caméra de surveillance à domicile

«La configuration et le fonctionnement de la caméra de sécurité domestique Polaroid Hoop sont pilotés par une application simple à utiliser et intuitive disponible pour Android et iOS. Après avoir téléchargé l’application et créé un compte, les utilisateurs mettent simplement la caméra de sécurité domes­tique Polaroid Hoop sous tension, l’apparient à l’application et saisissent les identifiants du Wi-Fi de leur domicile. Afin de protéger la confidentialité, la configuration et le fonctionnement sont protégés contre les infiltrations et les visualisations non désirées», indique le fabricant.