Une victoire pour clore le voyage

VAL-D’OR | Dans les petits pots, les meilleurs onguents, selon le proverbe. Igor Larionov a enfilé un but et préparé celui de Shaun Bily pour guider les Remparts de Québec vers une victoire de 4-1 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or, dimanche après-midi, au Centre airCreebec.

Les Diables rouges ont donc évité le balayage durant ce séjour de quatre parties en Abitibi et ils ont également freiné leur séquence de revers à cinq. Rien de mieux pour apprécier les étoiles durant la longue traversée de la réserve faunique de La Vérendrye.

Larionov, qui disputait pour la première fois de la saison un troisième match d’affilée, a démontré son excellente vision du jeu et ses talents de passeur. Les locaux ont bien tenté d’altérer son intégrité physique, mais comme un ressort, le petit numéro 8 s’est relevé à chaque coup! Défenseur de l’opprimé et de l’orphelin, Andrew Picco a rappelé les règles de bienséance à Alexis Pépin, l’auteur d’une charge à l’endroit du Russe élevé aux États-Unis.

«Ça fait du bien de pouvoir contribuer aux succès de l’équipe. Jouer trois matchs d’affilée (en autant de jours), ça représente une petite victoire personnelle. Je me sens de plus en plus confortable sur la patinoire et ça m’a fait plaisir de renouer avec mon ancien coéquipier (Shaun Bily). On a reconstitué la Honeybaked Connection!», a mentionné Igor Larionov.

Outre Larionov, Olivier Mathieu (son 1er en carrière dans la LHJMQ), Shaun Bily (son premier dans l’uniforme des Remparts) et Olivier Garneau (filet désert) ont inscrit les buts des Québécois.

Jake Smith a secoué les cordages pour les Foreurs, à l’aide d’un lancer frappé durant un avantage numérique.

Couci-couça à ses dernières sorties, le gardien Evgeny Kiselev s’est dressé devant les charges des locaux. Rien de spectaculaire, mais une performance efficace devant une salve de 33 lancers.

«Est-ce un soulagement? Oui! Ça fait du bien! Du premier au dernier, nos joueurs ont été bons. Mathieu marque le but gagnant, Shaun a très bien joué, Igor fut excellent, Evgeny a été solide et Samuel Hould a joué un rôle important», a analysé l’entraineur en chef des Remparts Philippe Boucher.

«À Rouyn-Noranda nous courrions après la rondelle, cet après-midi, nous l’avons contrôlé. Igor ne le savait pas, mais Rouyn et Val-D’Or sont parmi les endroits les plus difficiles à jouer dans notre ligue. S’il termine la saison en santé, nous allons avoir un bon joueur de hockey. L’an prochain aussi!»

Encore Larionov

Larionov a redirigé un lancer de Raphaël Maheux pour inscrire son 2e but en autant de matchs, à la 9e minute.

L’attaquant de 16 ans Olivier Mathieu a doublé l’avance des Québécois trois minutes plus tard.

Les Foreurs ont profité d’une supériorité numérique (punition Matthew Boucher) pour effacer leur zéro au tableau. À l’aide d’un plomb décoché de la ligne bleue, Jake Smith a percé Evgeny Kiselev et inscrit son 13e de la saison.

Bousculé rondement

En deuxième période, pantois devant les dribles de Larionov, Pépin l’a rudoyé le long de la rampe, sans que les officiels ne lèvent le bras. Un duel inégal entre le costaud des Foreurs qui fait osciller la balance à 240 livres et son rival de Québec, cent livres plus léger.

L’offensive des Québécois a bourdonné pendant de longues minutes dans le territoire des Foreurs sans réussir à loger la petite noire au fond de la cage.

Larionov, frappé solidement par Tyler Higgins, a de nouveau fait ses petits tours de passe-passe avant de refiler la rondelle à Shaun Bily qui a enfilé son premier but au bénéfice des Diables rouges.

En deux lignes

Les Remparts disputeront leur prochain match jeudi soir au Centre Vidéotron face à l’Armada de Blainville-Boisbriand et leurs nouveaux-venus Pierre-Luc Dubois, Alex Barré-Boulet...Incommodé par un malaise à l’épaule, l’attaquant de 20 ans Mathieu Ayotte a surveillé l’action des gradins. Darien Kielb, Alexandre Drapeau (blessé) et Jesse Sutton (blessé) étaient les autres absents des Québécois...Charlie Graaskamp a disputé son premier match sous les couleurs des Foreurs de Val-d’Or dimanche après-midi. Ironiquement, c’est au Centre airCreebec qu’il avait joué sa première partie dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec, le 16 octobre 2015. Graaskamp avait enfilé deux buts ce soir-là!...À l’exemple d’une demi-douzaine de joueurs, le nom du patineur originaire d’Eau Claire (Wisconsin) a été soumis au ballotage vendredi par les Voltigeurs de Drummondville. «Le départ de Joey Ratelle (vers Chicoutimi) avait été le premier signal du virage jeunesse des Voltigeurs. Ensuite, quand j’ai vu partir Anthony Dumont-Bouchard, Alex Barré-Boulet, Frédéric Aubé, je savais que mes jours étaient décomptés», a émis le grand blond de 20 ans, limité à 9 buts et 18 aides (et -18) en 27 matchs avec les Voltigeurs.