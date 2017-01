Utiliser un prêt privé pour vos flips

Le flip, qui consiste à acheter, réno­ver et revendre rapidement, est à la mode au petit écran et dans plusieurs formations au Québec. Saviez-vous que les banques n’aiment pas financer un flip?

Le prêteur privé est la personne idéale pour financer un flip, car il accepte que le projet soit à court terme et se préoccupe très peu du bureau de crédit de l’emprunteur. Le taux d’intérêt sera toutefois plus élevé, soit entre 8 et 18 %. Des frais d’analyse de dossier se situeront entre 2 % et 5 % au départ. Le prêteur bancaire exige un paiement d’intérêt et de capital chaque mois basé souvent sur un amortissement de 25 ans. Le prêteur privé est très flexible et peut vous faire payer seulement les intérêts mensuellement ou parfois aucun montant mensuel. Tous les frais sont remboursés à la revente. N’est-ce pas idéal pour garder la liquidité durant un flip?