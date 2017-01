[VIDÉO] Un accouchement et des contractions en Chewbacca

Combattre l’Empire et le Côté Obscur de la Force, c’est exigeant et douloureux par moments, mais cela demeure bien peu en comparaison à donner naissance.

Dans le même esprit que Candace Payne qui avait fait rire des centaines de millions d’internautes avec son masque de Chewbacca, Katie Stricker Curtis a repris une formule similaire pour sa vidéo. Cette fois, la voix du célèbre Wookiee se place dans le contexte d’un accouchement.

La vidéo, déjà partagée sur de nombreuses plateformes et reprise par plusieurs médias, connait un certain succès. La femme de Détroit a écrit : « Juste parce que je vais devenir une mère, cela ne veut pas dire que je dois devenir une grande fille ! Bwahahahahs, ne prenez jamais la vie trop au sérieux ! Meilleur cadeau de Noël à vie ! »

Est-ce que Curtis pourra transformer cela en un projet hautement lucratif comme l’avait fait Payne ? Si la vidéo est amusante, on peut fortement en douter.

La vidéo de Payne est une des vidéos en direct de Facebook les plus populaires de l’histoire avec plus de 160 millions de vues sur le réseau de Mark Zuckerberg. La mère de famille continue de publier et attire encore jusqu’à plus de 100 000 personnes sur ses vidéos. On rapporte même qu’elle aurait reçu près de l’équivalent de 500 000 $ en cadeaux et bourses d’études depuis la parution l'an dernier.