18 millions $ pour l’<i>Amundsen</i>

Le brise-glace Amundsen évite à nouveau la cale sèche grâce à un financement «exceptionnel» de 18 millions $ provenant du gouvernement fédéral qui assure la poursuite de ses activités scientifiques au-delà de 2017.

Cette somme, qui provient de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), a été annoncée lundi matin par la ministre fédérale des Sciences, Kirsty Duncan, qui était de passage à l’Université Laval pour dévoiler l’ensemble des projets financés par la FCI aux quatre coins du pays.

Au Québec, seulement deux projets ont été retenus, dont celui de l’Amundsen qui récolte de loin le financement le plus important accordé par la FCI dans la province.

«L’Amundsen est une infrastructure nationale indispensable pour la recherche dans l’Arctique canadien. Le brise-glace a généré des retombées internationales sans précédent, autant dans le rayonnement auprès du public que dans les publications scientifiques. Ce financement de la FCI nous permettra de repousser les frontières de l’étude du territoire nordique en bonifiant les programmes de recherche à bord du navire », a déclaré Louis Fortier, directeur scientifique du brise-glace, directeur scientifique d’ArcticNet et professeur au département de biologie de l’Université Laval.

Il y a deux ans, l’Amundsen avait reçu une aide d’urgence de 7,6 millions $ qui lui avait permis d’assurer l’entretien et les opérations du navire pour une période de trois ans. À ce moment, le coût du travail de recherche dans le Nord à bord de ce navire était évalué à 55 000 $ par jour d’expédition.

Les 18 millions $ annoncés lundi permettront d’assurer la poursuite des activités du brise-glace de la Garde côtière au cours des prochaines années. Ses opérations de recherche visent à mieux comprendre les impacts des changements climatiques dans l’Arctique canadien.

Depuis 2003, le navire a séjourné plus de 1800 jours en mer et a accueilli plus de 1400 chercheurs, techniciens, étudiants, professionnels et journalistes de plus de 20 pays qui ont parcouru une distance équivalente à plus de huit fois la circonférence de la terre.