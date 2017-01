42 heures à Panama City Beach

Parmi les tours à condos sans âme et les complexes hôteliers pris d’assaut lors du spring break, on déniche quelques perles rares sur la côte du nord-ouest de la Floride. Virée des plages et bayous au pays des Rednecks.

Vendredi

17 h 30 | Arrivée à l’hôtel

Entre les étudiants qui enchaînent les shooters de Jell-O sur la plage et les hôtels à l’ambiance de boîte de nuit, Beachbreak by the Sea accueille presque exclusivement des familles. Tranquillité ­assurée! À partir de 89 $ US, petit déjeuner compris.

15 405 Front Beach Road, Panama City Beach, FL 32413, beachbreakbythesea.com

Pour vivre à fond votre expérience sur la côte du golfe du Mexique, réservez une cabine de plage au Grayton Beach State Park. Les persiennes et la véranda grillagée ajoutent à l’ambiance Deep South qui règne sur le site. De 110 à 130 $ US la nuitée.

357 Main Park Road, Santa Rosa Beach, FL 32459, floridastateparks.org

18 h | Repas sur le quai

Dominant la jetée de Panama City Beach (PCB), Pineapple Willy’s est réputé pour ses côtelettes au whisky, servies dans un seau en plastique! De son côté, sur la baie St. Andrews, 4 Captain Anderson’s Restaurant sert de savoureuses crevettes grillées.

9875 Thomas Drive South, Panama City Beach, FL 32408, pwillys.com

5550 Lagoon Drive North, Panama City, FL 32408, captanderson.com

20 h 30 | Sortie kitsch

Pour un concert bluegrass, rendez-vous au Red Bar à Grayton Beach. La déco kitsch captera votre attention le temps de siroter un Bloody Mary, le cocktail signature de l’endroit. Affiches de stars, poupées et jouets anciens habillent les murs et le plafond!

70 Hotz Avenue, Santa Rosa Beach, FL 32459, theredbar.com

Samedi

8 h | Sandwich-déjeuner

Prenez un déjeuner à la roulotte Finns Island Style Grub. On y croque le burrito-déjeuner farci aux œufs et aux haricots noirs avec un café glacé.

7220 Thomas Drive, Panama City Beach, FL 32408, ­finnsislandstylegrub.com

10 h | Le lagon émeraude

Au centre de PCB, la plage de sable blanc du St. Andrews State Park donne tout son sens à la devise régionale Emerald Coast. La blancheur du littoral fait miroiter les tonalités bleu vert du golfe, qui brille comme une émeraude. Louez un kayak et explorez le lagon en compagnie des dauphins ou pagayez jusqu’à l’îlet Shell, réputé pour ses coquillages. L’accès coûtera 8 $ US par véhicule.

4607 State Park Lane, Panama City Beach, FL 32408, ­floridastateparks.org

12 h 30 | On remonte ses manches !

Il ne faut pas avoir peur de se salir pour savourer les prises du jour! Billy’s Steamed Seafood Restaurant, Oyster Bar and Crab House prépare le crabe bleu et les écrevisses à la perfection, dans leur carapace.

3000 Thomas Drive, Panama City Beach, FL 32408, billysoysterbar.com

14 h | Capitale des épaves

Capitale des épaves, PCB compte plus de 50 récifs et bateaux échoués, parmi lesquels le pétrolier Empire Mica, coulé par un sous-marin allemand en 1942. Pour environ 100 $ US, on s’offre une plongée, matériel inclus.

17 h | Petites gâteries

Prenez votre dessert avant le souper à l’invitant kiosque Weber’s Little Donut Shop. Rapportez des croissants pour une collation de soirée.

4975 Cape San Blas Road, Port St. Joe, FL 32456

18 h 30 | Saveurs cajun

La scène culinaire de la côte d’émeraude est riche en saveurs cajun. Le filet de mérou grillé et le steak de thon BBQ du Schooners attirent bien des résidents de PCB. Le clou du repas: le tir au mousquet marquant le coucher du soleil.

5121 Gulf Drive, Panama City Beach, FL, schooners.com

20 h | Shopping en plein air

Carillon Beach compte des rues pavées bordées de boutiques et de bistros. Charmants, ces ­bâtiments aux longues galeries qui rappellent les demeures de La ­Nouvelle-Orléans!

100 Market Street, Panama City, FL 32413, carillonbeach.com

Dimanche

8 h | Cuisine du marché

La cuisine inventive chez Fish Out of Water varie selon les arrivages. Régalez-vous en faisant le plein de vitamine D sur la terrasse surplombant le golfe.

2e étage, 34 Goldenrod Circle, Santa Rosa Beach, FL 32549

9 h | Roadtrip sur la 98

Sur la route panoramique 30A qui longe la côte d’émeraude, visitez les galeries d’art de Rosemary, où la communauté limite l’accès à la plage afin d’en préserver les dunes, puis arpentez les rues de Seaside qui ont servi de décor au film Le show Truman. Les gourmands apprécieront la grande place avec ses caravanes Air-stream qui servent des glaces ressemblant à des cornets de neige.

11 h | Les jardins d’Éden

Le paradis terrestre existe! Il se trouve sur la route 395. Les camélias parfumés et les arbustes roses des jardins Eden Gardens entourent un manoir antebellum meublé d’antiquités. L’accès au site coûte 4 $ US par véhicule et la visite du manoir de 2 à 4 $ US par personne.

181 Eden Gardens Road, Santa Rosa Beach, FL 32459, floridastateparks.org

12 h 30 | Huîtres et lime des Keys

Sur la baie Choctawhatchee, Nick’s Seafood est connu pour la qualité de ses huîtres. Légèrement fruitées, elles sont étalées en damier sur un plateau de cafétéria! Complétez le repas avec un beigne fourré de garniture pour tarte à la lime des Keys à la pâtisserie Donut Hole.

Nick’s Seafood, 7 585 State Highway 20 West, Freeport, FL 32439, ­nicksseafoodrestaurant.com

Donut Hole, 6745 US-98 West, Santa Rosa Beach, FL 32459

14 h | Muscadet et plages sauvages

Faites le plein de muscat rosé & au vignoble Chautauqua, avant de ­terminer votre périple par un bain de ­soleil au Grayton Beach State Park (accès 5 $ US par véhicule). ­Sortez votre appareil photo pour capter la beauté des lieux.

Chautauqua, 364 Hugh Adams Road, DeFuniak Springs, FL 32435, ­chautauquawinery.com