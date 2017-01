GOSSELIN, Diane



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 janvier 2017, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Diane Gosselin, fille de feu M. Charles-Auguste Gosselin et de feu dame Marcienne Pelletier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Hélène Larouche (Pascal St-Pierre), ses deux petits-fils Mickaël et Raphaël ; sa soeur Lise (feu Claude Bergeron), ses frères : Yvon (Carole Collin), Michel (Andrée Morin), Gilles, Jean, Gaétan (Lise Caron), Marc (Dorothée Tanguay) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 av des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél.: (418) 682-6387www.fmcoeur.qc.ca